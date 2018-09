Grimaldi Lines apre le prenotazioni per la stagione 2019

18/09/2018 17:38

Sul fronte della politica tariffaria la compagnia continuerà a garantire flessibilità e dinamicità, grazie alle tariffe speciali e alle promozioni a tempo

Grimaldi Lines ha aperto le prenotazioni per la stagione 2019. A partire da oggi, chi sta programmando per il nuovo anno una traversata marittima verso Sardegna, Sicilia, Spagna,

Grecia, Tunisia, Malta e Marocco, potrà effettuare la prenotazione su tutti i collegamenti marittimi operati dalla compagnia, esclusivamente con partenza entro il 31 maggio.

Sono quindi confermate tutte le linee annuali per la Sardegna, per la Sicilia, per la Spagna, per la Grecia, per l’isola di Malta, per la Tunisia, per il Marocco.

Sono inoltre confermate le linee stagionali da Civitavecchia per Olbia e da Brindisi, Ancona e Venezia per Corfù, le cui prenotazioni non sono state ancora aperte.

Sul fronte della politica tariffaria, Grimaldi Lines continuerà a garantire flessibilità e dinamicità, grazie alle tariffe speciali sempre valide e all'offerta di promozioni a tempo che variano con frequenza, assicurando riduzioni convenienti in ogni periodo dell’anno.

Grande attenzione è riservata ai passeggeri nativi o residenti nelle due principali isole italiane – Sardegna e Sicilia – ai quali la compagnia ha dedicato le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc che garantisce loro il miglior prezzo in ogni periodo dell’anno.