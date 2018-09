Wonderful Italy: Puglia e Sicilia richieste anche in autunno

24/09/2018 16:22

Sono oltre 1500 gli ospiti attesi tra settembre e ottobre dalla startup nata nel 2017 da un’idea di Oltre Venture

L'alta stagione estiva in Italia è ormai terminata, ma regioni come Puglia e Sicilia continuano ad attirare turisti anche nei mesi autunnali. Dopo una stagione estiva molto positiva per il turismo italiano con circa 30 milioni di viaggiatori, il protrarsi della bella stagione e la personalizzazione di esperienze culturali ed enogastronomiche continuano a favorire il settore turistico, incrementando il numero di presenze turistiche sul nostro territorio anche in autunno.

Sono oltre 1500 gli ospiti attesi tra settembre e ottobre da Wonderful Italy, startup nel settore del turismo, nata nel 2017 da un’idea di Oltre Venture, che offre ai suoi ospiti soggiorni in abitazioni selezionate ed esperienze turistiche autentiche a contatto con la comunità locale:

"Il sole e le belle giornate, il desiderio di scoprire meraviglie non-comuni, i prezzi più bassi e un'offerta di eventi culturali anche in autunno, hanno fatto registrare negli ultimi anni un sensibile aumento nelle prenotazioni di ospiti stranieri anche a partire dalla seconda metà di settembre fino ad ottobre inoltrato - ha dichiarato Michele Ridolfo, ceo e co-founder di Wonderful Italy -. Siamo davanti ad un duplice trend che vede il viaggiatore straniero da una parte identificare l'Italia anche con regioni come Sicilia e Puglia, e dall’altra preferire il settore extra-alberghiero con prenotazioni in appartamenti a contatto con i residenti del posto".

Sebbene ci sia un tiepido incremento di turisti italiani che scelgono il meridione per le vacanze, il dato più interessante arriva dalle presenze oltreoceano: "Non solo Roma, Firenze e Venezia come tappe obbligate di un viaggio in Italia, ma anche regioni meridionali come meta privilegiata dove rimanere almeno 4-5 giorni – chiarisce Ridolfo -. I numeri di Wonderful Italy confermano questa tendenza: nell'estate 2018 abbiamo avuto una presenza di oltre 3.000 ospiti, tra Sicilia e Puglia, in maggioranza turisti stranieri, provenienti da più di 65 diversi Paesi del mondo. Mentre il 25% dei nostri ospiti complessivi proviene dai “classici” Paesi amanti delle coste italiche come Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, quasi il 30% arriva da oltre 60 Paesi, molti dei quali in sensibile aumento, come l’Est Europa, l’Asia e l’Australia".

L’ambizioso obiettivo di Wonderful Italy è quello di innovare il turismo fornendo al cliente finale un’offerta integrata di servizi di accoglienza: da un’ampia proposta di diverse tipologie di case locali selezionate ad una scelta di esperienze turistiche a contatto con le comunità locali:

"Oggi il turista è sempre più esigente e più curioso e va alla ricerca di una vacanza diversa - spiega Ridolfo -. Noi sviluppiamo e proponiamo esperienze turistiche uniche e personalizzate, da “temporary locals”. Recentemente, ad esempio, abbiamo presentato ed ottenuto successo con la nostra nuova esperienza “Yoga like a Local” ovvero una contaminazione tra meditazione, yoga e scoperta di luoghi meravigliosi attraverso la guida di esperti del posto che amano la propria terra, il proprio lavoro e sono desiderosi di far scoprire le meraviglie nascoste di luoghi e tessuti sociali altrimenti sconosciuti".

Per il 2019 da un punto di vista strettamente operativo Wonderful Italy continuerà la ricerca di partner come piccoli imprenditori e proprietari di seconde case con cui fare rete e rendere accessibili le meraviglie d’Italia nascoste.