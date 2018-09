Vacanza e sport: un trend che fattura 9 miliardi di euro

24/09/2018 17:54

In calendario World Sport Tourism, la Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, dal 27 al 30 settembre nei padiglioni di Malpensa Fiere a Busto Arsizio

Per un turista su cinque andare in vacanza non vuol dire rinunciare al proprio sport preferito. Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo, questo trend fattura 9 miliardi di euro e registra un +6% annuo.

I vacanzieri che fanno sport spendono circa 114 euro al giorno, oltre ai costi previsti dal viaggio e dall’ospitalità e mostrano, secondo dati del Centro Studi Turistici di Firenze, che lo sci e il ciclismo, seguite dal trekking, sono le discipline più richieste e vedono muoversi turisti anche da oltre confine.

Sono principalmente gli austriaci, gli svizzeri e i tedeschi, insieme a giapponesi e statunitensi ad essere parte attiva di questo trend, in notevole crescita, con un andamento internazionale che vede ogni anno spostarsi nel mondo, anche per mete lontane, dai 12 ai 15 milioni di persone, praticamente, il 10% del fatturato mondiale del turismo.

Questo il postulato forte su cui World Sport Tourism, la Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, si propone come sicuro catalizzatore di un settore avviato rapidamente a consolidarsi come risorsa di punta della nostra economia. Un valore aggiunto la media partnership del network Valica, una delle principali tourism marketing company italiane che darà il suo contributo con la sua expertise comunicativa e una visione sul mondo dei viaggi che abbraccia ogni esigenza e tipologia di viaggiatore.

I portali settoriali TrueRiders e GoodTrekking sono i siti principali per la promozione di una vacanza attiva, sostenibile e accessibile, in linea con le pietre miliardi della manifestazione Wst Show.

In Italia le regioni che sono più incentrate sul turismo sportivo sono il Trentino Alto Adige, la Lombardia e l’Emilia Romagna, ma la partecipazione alla manifestazione è aperta agli espositori dalle provenienze più varie: dai tedeschi, ai russi, ma anche di buyer asiatici che faranno parte di un grande team, unendosi a quelli in arrivo da Francia, Regno Unito, Bulgaria, Cipro e Turchia. Nei giorni da giovedì 27 a domenica 30 settembre nei padiglioni di Malpensa Fiere a Busto Arsizio (Varese), lo sport sarà il protagonista.