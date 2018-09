Gattinoni Mondo di Vacanze: progetto di restyling per le adv

25/09/2018 14:08

Lanciata anche Radio Gattinoni InStore, con un palinsesto creato in esclusiva per i punti vendita

Un progetto di restyling che coinvolge tutte le agenzie del network nell'ottica di aumentare la visibilità dell'identità del brand: è una delle novità annunciate durante la convention di maggio di Gattinoni Mondo di Vacanze.

Il progetto di rinnovare l'immagine è stato accolto con entusiasmo da parte delle agenzie, afferma una nota del gruppo. La prima parte consiste nella distribuzione di cartonati personalizzati e di vetrofanie che vengono applicate direttamente sulle vetrine da personale inviato in loco dal network; un investimento importante che si concluderà a fine novembre con Sicilia e Calabria.

La seconda fase della personalizzazione consiste nella fornitura di totem video e porta locandine; le agenzie che ne hanno fatto richiesta riceveranno i materiali entro la metà di novembre.

Parallelamente a questa iniziativa, durante la convention la direzione del network aveva lanciato il progetto on air: Radio Gattinoni InStore, con un palinsesto creato in esclusiva per le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze. Musica internazionale, notiziari, news, rubriche e premi fedeltà sia per i clienti sia per gli agenti. In tre mesi la Radio è stata attivata già da 500 punti vendita.

Commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Mondo di Vacanze: "I nostri agenti hanno registrato i saluti e ce li stanno inviando così da poterli mettere in onda. Il premio fedeltà sta piacendo molto agli ascoltatori. I primi partner stanno pianificando la loro presenza a livello pubblicitario. Per noi è una soddisfazione vedere come gli sforzi per ideare e realizzare strumenti e progetti nuovi vengano ben recepiti".