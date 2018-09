Ota Viaggi inarrestabile

27/09/2018 17:49

Oggi 270 agenti in educational in Sardegna, nel 2019 un roadshow da 35 eventi e per l’estate 4 nuove strutture in portfolio

Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi, fa il punto sull’evoluzione aziendale in vista del trentennale del 2019. Uno sviluppo che ha visto la scissione tra il tour operator (Ota viaggi) e la gestione delle strutture turistiche (Club Esse). “Con questo marchio – ci dice a margine della convention Marsupio - abbiamo 15 strutture oltre a quelle di OTA Viaggi che sono 74”. Attualmente Ota ha una partecipazione in Club Esse, ma entrambe hanno vita autonoma.

Nulla sembra scuotere il tour operator: “Abbiamo una crescita costante da 10 anni, e anche con il boom del mare Italia, siamo rimasti cauti, perché sapevamo che la situazione sarebbe rientrata con la ripresa dell’Egitto”. Una prudenza che ha portato il t.o. ad una crescita tra il 7 e l’8% sul fatturato 2018 “ma abbiamo lavorato bene anche per aumentare la redditività e ora siamo attorno ad una crescita di 1 punto percentuale sugli utili”.

Tantissimi i progetti in vista per rafforzarsi: nell’immediato l’aumento dell’organico. In ambito commerciale, l’esperimento con Msc che prevedeva l’abbinamento della crociera all’estensione mare in Italia ha funzionato, quindi Ota si appresta a rinnovarlo per la prossima estate.Tante le sorprese per le agenzie nel 2019: “Arriveremo da 26 a 35 eventi in roadshow, soprattutto con partner come Msc crociere, Idee per Viaggiare, nella formula vincente ‘ti invitiamo a cena’, un saluto più che una presentazione, una voglia di stare vicino alla distribuzione, in location molto particolari”. Intanto è partito da ieri un roadshow in Sardegna con 272 agenzie di viaggi coinvolte in un educational di 5 giorni. “Negli ultimi anni abbiamo investito molto sulla Sardegna e continuiamo a farlo, è la nostra punta di diamante”.

Per la prossima estate nuovi villaggi entrano nell’offerta Ota “si rinnova la collaborazione con Aeroviaggi, già testata su Pollina, con l’Himera Beach Park Hotel nella zona di Cefalù, completamente ristrutturato, poi ci sarà una novità in Puglia, e una in Sardegna, ma non posso dare ancora il nome, infine in Calabria, il Relais Capo Spulico”. “Inoltre, in Puglia, aumenteremo il contingente di camere nei villaggi, ad esempio, nel Riva Marina Resort, struttura di nostra proprietà, passeremo da 440 a 580 camere, al Sairon Village passeremo da 30 a 60 camere, e continueremo a investire sulle strutture di Green, come il Sea Emotion di Torre Cintola, completamente ristrutturato, e anche nell’Hotel Argonauti in Basilicata”. l.s.