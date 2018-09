L'Abruzzo promuove a Milano la sua gastronomia

29/09/2018 10:05

Fino al 14 ottobre la città ospita, Mediterranea, la formula business della fiera agroalimentare più longeva d’Abruzzo con tanti prodotti e produttori

Inizia oggi fino al 14 ottobre e torna per la seconda volta a Milano, Mediterranea, la formula business della fiera agroalimentare più longeva d’Abruzzo nata a Pescara e giunta alla sua 33a edizione. L’obiettivo è quello di di far conoscere la regione sotto il profilo del turismo e attraverso le sue produzioni d’eccellenza. Quest’anno, l’iniziativa si avvale anche della collaborazione della Camera di Commercio de L’Aquila e dell’assessorato al turismo della Regione Abruzzo e si articolerà in diverse location a Milano: un temporary Store presso i Navigli che vedrà partecipare otto aziende del settore alimentare insieme al Consorzio Tutela dei Vini d’Abruzzo (29 settembre- 14 ottobre) e l’allestimento di una Vetrina per l’offerta turistica presso Palazzo Giureconsulti a due passi da Piazza Duomo (1-10 ottobre).



Si parte oggi sabato 29 settembre con l’inaugurazione del temporary Store presso il Vicolo dei Lavandai in zona Navigli dove ogni giorno fino al 14, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22 e il weekend dalle 10 alle 22, le aziende abruzzesi ed il consorzio aderenti all’iniziativa faranno degustare le proprie produzioni regionali al pubblico. Tra i protagonisti ci sarà il liquore Corfinio di Fausto Napoli Barattucci e i distillati Ival sas, azienda familiare chietina dal 1888. Ampio spazio anche ai freschi ingredienti del Pastificio di Lullo di Pescara, noto per la produzione di pasta di alta qualità nel rispetto della tradizione abruzzese, ai formaggi freschi e ai salumi stagionali de La Mascionara di Campotosto e alla Rustichella d’Abruzzo del “Pastificio Gaetano Sergiacomo” di Penne. Saranno inoltre presenti con i propri prodotti l’azienda abruzzese Menozzi De Rosa che dal 1950 vende in tutta Italia la sua liquirizia, il produttore di salse, condimenti e tartufo fresco Il Tartufo di Ennio e Tocco d’Italy. Chiude la carrellata ilConsorzio Tutela Vini d’Abruzzo che nel 2018 celebra il cinquantesimo anniversario del “Montepulciano d’Abruzzo Doc”, vino principe della regione.