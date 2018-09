Torna Grapperie Aperte, per far conoscere patrimonio culturale

29/09/2018 14:39

Sei le regioni interessate dalla quindicesima edizione della manifestazione, 18 le distillerie che accoglieranno visitatori e turisti alla scoperta dei diversi territori

L'appuntamento è per domenica 7 ottobre dalle 10 alle 18 con Grapperie Aperte 2018, organizzato dall’Istituto Nazionale Grappa. Sei le regioni interessate dalla quindicesima edizione della manifestazione: Alto Adige, Lombardia e Veneto i territori più rappresentati con quattro distillerie ciascuno, seguiti dalla Toscana con tre, dalla Valle d’Aosta con due e dall’Emilia Romagna con una sola distilleria. L'obiettivo è promuovere i diversi territori attraverso questo prodotto tradizionale

Quest’anno i visitatori troveranno ad attenderli un insolito abbinamento, quello tra caffè e grappa. Due abitudini da fine pasto tipicamente italiane, un binomio che invita a godere del lato slow della vita quotidiana. Filo conduttore per tutti, le visite guidate e le degustazioni di distillati in abbinamento col caffè, tuttavia ogni distilleria propone programmi personalizzati che spaziano dalle visite in luoghi storici come i masi in quota dell’Alto Adige ai percorsi enogastronomici e all’assaggio del caffè in grolla nelle distillerie della Valle d’Aosta.