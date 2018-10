Portale Sardegna: raggiunti gli obiettivi

02/10/2018 11:26

A dicembre previsto il lancio del progetto Open Voucher Experiences

“Portale Sardegna in fase di Ipo aveva dichiarato esplicitamente di quotarsi per rendere possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi: incremento dei volumi, raggiungimento di nuovi target di clientela, internazionalizzazione e allungamento della stagione. Con l’acquisizione di Royal Travel Jet Sardegna (RTJ) abbiamo accelerato il raggiungimento di tutti i target, come riflesso nei risultati del primo semestre 2018". Così Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna commentando la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2018.

L’acquisizione di Royal Travel Jet e dei relativi marchi del Network Charming ha consentito a Portale Sardegna Group, oltre all’incremento del fatturato, di posizionarsi su target di clientela nuovi e complementari a quelli esistenti sia dal punto di vista della spesa media per notte che della destinazione, in quanto Royal Travel Jet copre anche le destinazioni Puglia, Sicilia, Toscana. Grazie all’acquisizione, Portale Sardegna, può affermare di aver raggiunto l’obiettivo dell’internazionalizzazione: partendo da un livello pressoché pari a zero e, dopo solo 7 mesi dalla quotazione, può contare su oltre il 40% di clientela estera. Royal Travel Jet nel primo semestre 2018 presenta infatti un 85% di presidio estero superiore rispetto alla media di mercato.

L’internazionalizzazione è un presupposto indispensabile per raggiungere un altro importante obiettivo: l’allungamento della stagione. Questa opportunità è resa possibile da un altro importante asset acquisito con l’operazione di Royal Travel Jet ossia, la software house Pavoneggi Srl, proprietaria del software di back end denominato Hubcore. La proprietà diretta del software, oltre al risparmio dei canoni per l’effetto sostituzione rispetto al software attualmente noleggiato, risulta strategica per le potenzialità in termini di sviluppo di nuovi prodotti, nuove soluzioni di viaggio e nuove customizzazioni con investimenti marginali. Tutto ciò potrà rappresentare sempre più un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo rispetto a tanti altri competitor.

Proprio dal binomio software di proprietà e clientela estera è partito il progetto Open Voucher Experiences. Parte con la volontà di creare una piattaforma per il turismo in bassa stagione e che sta riscontrando grande entusiasmo da parte di importanti stakeholder di settore. Il progetto parte dalla mappatura di una rete di attrattori destagionalizzati, fruibili e commerciabili effettuato per via endogena (accordi con enti territoriali) e per via esogena attraverso la partnership con uno dei principali operatori che commercializza esperienze nell’isola. L’Open Voucher Experiences, che verrà lanciato sul mercato il 15 dicembre 2018, è una piattaforma di viaggio costruita intorno ad attrattori turistici fruibili e classificati per temi in tutta l’isola, un sistema di viaggio costruito appositamente per questa tipologia di turismo: un pacchetto itinerante, dinamico che consente all’utente di cambiare località anche ogni giorno, scegliere tra svariate strutture ricettive (hotel, B&B e agriturismo) viaggiando in piena libertà con il mezzo di trasporto prescelto (auto, moto, Ebikes) e prenotando contestualmente le esperienze per ogni giornata di permanenza.

Ulteriori sinergie con la controllata Royal Travel Jet sono partite fin da subito e riguardano il canale outgoing, l’amministrazione, l’area It, il marketing e il commerciale.