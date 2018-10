Arrivi in crescita e strategia digital per la Valtellina

02/10/2018 16:59

Da gennaio ad agosto la destinazione ha confermato i risultati positivi a livello di presenze complessive, +3,95% di turisti italiani e stranieri

Buoni segnali per la Valtellina. Da gennaio ad agosto la destinazione ha confermato i risultati positivi a livello di presenze complessive con un incremento del 3,95% di turisti italiani e stranieri rispetto allo speculare periodo 2017. Secondo i dati dell’Osservatorio della Provincia di Sondrio, infatti, si registra un +1,3% di arrivi totali con una permanenza media di 3,82 giorni. Le presenze di turisti stranieri superano di poco quelle degli italiani, attestandosi sul 52% (con una preponderanza di turisti provenienti dalla Repubblica Ceca, seguiti da Polonia, Germania, Belgio e Svizzera). La provenienza geografica del 48% di presenze italiane, invece, vede in testa la Lombardia seguita da Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

Sul fronte dei prodotti, grande slancio è stato dato alla promozione del cicloturismo. Il territorio, infatti, offre molto agli appassionati di bike grazie ai suoi itinerari con piste cicloturistiche, di ciclismo su strada e percorsi per mountain bike.

Un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi è il sito Valchiavennabike.it, realizzato dal Consorzio Turistico della Valchiavenna e dal Consorzio Turistico di Medesimo pensato per promuovere i percorsi della Valchiavenna per un turismo slow e sostenibile.

A testimonianza della crescente importanza del cicloturismo in Valtellina, inoltre, si sta anche procedendo a realizzare il nuovo roadbook del Sentiero Valtellina. Si tratta di uno strumento telematico pensato per far conoscere gli itinerari ciclopedonali che si sviluppano lungo il fiume Adda tra Colico e Bormio, per una distanza complessiva di 114 km. Grazie al nuovo roadbook, gli appassionati di ciclismo e di attività all’aria aperta potranno valutare in modo semplice ed immediato direttamente online l’itinerario accedendo alla descrizione delle tappe, al profilo altimetrico, alla lunghezza del percorso, alle previsione meteo e a tante altre informazioni utili per programmare la meglio la propria vacanza.

In ambito digital si colloca anche il prossimo lancio dell’app ufficiale della Valtellina. Questa nuova applicazione, gratuita sia per iOS sia per Android, si proporrà come una guida per accompagnare il turista, ma anche il locale fornendo suggerimenti in tempo reale e in modalità geo localizzata con contenuti turistici, storici, naturalistici ed escursionistici.

Anche il sito ufficiale della Valtellina, valtellina.it, sarà a breve protagonista di un restyling con l’obiettivo di assicurare una fruizione più intuitiva e immediata. L’intervento vedrà la messa a punto di una nuova interfaccia di navigazione e una riclassificazione delle sezioni con l’integrazione di nuovi contenuti per una piattaforma sempre aggiornata.



Per promuovere la stagione invernale, poi, Valtellina Turismo sarà presente a Skipass Modena (1 – 4 novembre), il Salone del Turismo e degli Sport invernali. Un palcoscenico in cui valorizzare oltre 400 km di piste da sci con tracciati adatti ad ogni livello e tutte le altre attività sulla neve.

Dall’1 al 9 dicembre, poi, Valtellina Turismo conferma la sua presenza a “L’Artigiano in Fiera”, la manifestazione che si tiene a Milano per valorizzare l’artigiano e i prodotti del suo lavoro. Sarà allestito il Villaggio Valtellina che ospiterà uno spazio di promozione turistica e alcune aziende che daranno modo a visitatori di apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. All’interno del Villaggio sarà attivo anche un ristorante valtellinese.