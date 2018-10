Trainline estende la sua offerta alla Russia

03/10/2018 14:33

Partnership siglata con Real Russia, rivenditore autorizzato dalle Russian Railways per turisti stranieri

Trainline estende la propria offerta alla Russia attraverso la partnership siglata con Real Russia, rivenditore autorizzato dalle Russian Railways per turisti stranieri. A partire da oggi, Trainline consente ai viaggiatori di acquistare i biglietti per alcune delle più iconiche tratte che offre il servizio ferroviario russo, come i viaggi trans-continentali (come la famosa Trans-Siberiana Express) e l’alta velocità dei treni Sapsan tra Mosca e San Pietroburgo o Nizhny-Novgorod. Con Trainline sono ora a portata di un click anche i treni notturni a lunga distanza attraverso Russia e Siberia.

Grazie a questa nuova partnership Trainline permette di acquistare biglietti ferroviari e di pullman in 44 nazioni, raddoppiando il numero di partner nel settore (ora più di 200) negli ultimi 12 mesi. Altre partnership annunciate recentemente sono quelle con Öbb, più grande fornitore di servizi di mobilità in Austria, e con Jtb, uno dei pochi rivenditori riconosciuti da Japan Rail.

“Grazie all’interesse globale generato dai campionati del Mondo di calcio di questa estate, il turismo verso questa nazione è cresciuto significatamente”, ha commentato Daniel Beutler, general manager di Trainline International.