Il Molise fuori stagione

03/10/2018 17:56

Grazie alla sua conformazione geografica e agli eventi dei suoi borghi, la regione è pronta ad accogliere turisti in tutte i periodi dell'anno

“Il turismo è la strategia per mettere in campo le aziende che sostengono le piccole imprese e tutto quello che gira intorno al comparto. Il Molise – ci spiega Remo di Giandomenico, commissario straordinario azienda autonoma turismo di Termoli, – è una regione che tutto l'anno ha qualcosa da offrire. Non solo mare, ma un'entroterra ricco di borghi, natura e di tradizioni. Offriamo quello che le persone oggi cercano: un turismo fatto di esperienze, di genuinità, buon cibo. Il Molise è presente su tutti i social. Ne segnalo uno in particolare, Molise Coast, uno spot di 1 minuto e mezzo. E' un sito che comprende quattro comuni della costa ed è molto visualizzato all'estero. Soprattutto negli Usa, Argentina e Australia, in quegli Stati dove sono più presenti i molisani emigrati negli anni passati e che tornano volentieri con la famiglia nei luoghi di origine. I paesini sono piccoli, tre quattro mila anime, ma che hanno avuto, tramite lo spot, 30 mila visualizzazioni in un mese”.

Il potenziale c'è, visto che la sola cittadina di Termoli nei primi sei mesi del 2018 ha avuto un aumento di 18.700 presenze nelle strutture ricettive, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Non abbiamo ancora i dati ufficiali- ha aggiunto di Giandomenico- ma possiamo dire che la crescita è stata del 50% circa. Termoli è stata e sarà presente alla Bit nello stand del Molise, dove sono molto attivi gli incontri buyer/seller. La stagionalità è prolungata grazie alle sagre, alle feste dei santi patroni, alle strade del vino e dell'olio. Ogni mese di bassa stagione, offre le sua peculiarità e attrattive a un turismo sia locale che limitrofo al territorio. Termoli, dal canto suo è famosa, sia per il suo centro storico che per la sua cucina apprezzata da italiani e stranieri che sono il 20% di tutti i turisti che visitato il Molise”. Sul terremoto dello scorso agosto che non ha creato danni a persone e cose, il manager ha osservato che malgrado il fuggi fuggi, il mese di agosto ha chiuso con +0,3% di presenze e che se non ci fosse stato questo problema, Termoli, ad agosto avrebbe registrato un vero boom. a.to.