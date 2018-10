Dimensione Sicilia: Sicilian Secrets a +45%

04/10/2018 11:36

Per il 2019 è previsto un ulteriore ampliamento dei tour, con due novità

Soddisfazione in casa Dimensione Sicilia per la stagione e per il suo prodotto di punta Sicilian Secrets. "L’edizione 2018 si chiude con un incremento pari al 45% - dichiara Julian Zappalà, sales manager del tour operator -. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto non solo perché gratificati dall’essere stati scelti dalla nostra clientela, ma anche perché consapevoli della forza del nostro prodotto, che si differenzia per la qualità dei servizi offerti e per la versatilità dei tour. Le ricchezze enogastronomiche locali, l’attenzione agli aspetti culturali-artistici e la passione per la nostra terra sono gli elementi distintivi dei nostri Sicilian Secrets, di cui andiamo orgogliosi".

Per il 2019 Dimensione Sicilia è pronta a presentare un ulteriore ampliamento dei Sicilian Secrets tour, che per il 9° anno consecutivo caratterizzeranno la programmazione.

Quattro gli itinerari Sicilia classici da 9, 8, 6 e 5 giorni e cinque le estensioni riguardanti le isole minori ed altre regioni d’Italia, tutte con partenza da Catania o Palermo e con cadenza settimanale da marzo a novembre.

Due le novità previste. La prima riguarda l’estensione verso le isole Egadi - un tour che fa tappa anche nelle isole di Favignana e Levanzo con la visita dei borghi marinari e il giro in barca nelle calette - che si aggiunge alle già presenti estensioni verso le isole Eolie e Malta.

Anche il Centro-Sud Italia è parte integrante delle offerte Sicilian Secrets con un'altra novità. "Alla riproposizione del tour di 9 giorni "Sicilia, Matera & Puglia" – continua Zappalà – abbiamo accostato il nuovo “Sicilian Secrets Roma, Capri e la costiera amalfitana”, della durata di 12 giorni e una proposta territoriale che alle bellezze sicule aggiunge il fascino della Capitale, Capri e Amalfi".

Il manager sottolinea, inoltre, che "una crescita rilevante è stata registrata nel 2018 anche negli altri settori dell’azienda dove le azioni e gli investimenti mirati hanno prodotto ottimi risultati. Pianificare viaggi su misura per gruppi e individuali rimane il core business del nostro tour operator, così come proporre esperienze di viaggio in libertà hotel&drive e servizi dedicati al settore incentive travel".