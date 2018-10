Cammini d'Italia, a Sarteano un evento per fare sistema

06/10/2018 10:30

I cammini come motore di turismo slow e sostenibile anche per le mete minori di una regione. Se ne parla in Toscana il 18 e 19 ottobre all'Abbazia di Spineto a Sarteano, durante un evento dedicato. Presenti 6 regioni italiane: oltre alla Toscana, intervengono i rappresentanti di Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche ed Umbria.

“La regione Toscana- ha detto Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo e Commercio della regione Toscana - promuove quest'incontro che rappresenta la prima occasione di dialogo sul tema dei cammini tra tutti gli attori coinvolti: ministero, regioni, comuni e associazioni. Un'opportunità per costruire un prodotto turistico con caratteristiche omogenee, aldilà dei confini regionali. Un modo per proporre un turismo “lento”, sostenibile, esperienziale che porta a scoprire, attraverso il cammino, i piccoli borghi del cuore dell'Italia.”

Solo in Toscana si stimano oltre 100.000 visitatori e il numero dei camminatori registra un trend di incremento annuo del 10%. L'obiettivo dell'incontro, organizzato dalla regione Toscana in collaborazione con l'associazione europea delle Vie Francigene, è la costruzione di un prodotto turistico complesso come il cammino, attraverso un percorso comune e condiviso. Alla tavola rotonda che precederà l'apertura dei tavoli di lavoro hanno confermato la propria presenza, oltre ai rappresentanti politici di Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche ed Umbria, Gian Marco Centinaio ministro dell'Agricoltura e del Turismo, il direttore dell'Enit Giovanni Bastianelli e Alessandra Priante, dirigente del ministero dell'Agricoltura e del Turismo. Durante questa due giorni, per facilitare il lavoro, sono stati individuati 5 cammini interregionali “pilota”: Via Lauretana, Via degli Dei, I Cammini di Francesco, Via Matildica del Volto Santo, Via Clodia e 4 ambiti operativi e strategici: manutenzione, accoglienza, promozione e governance.