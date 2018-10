Nuovo sito per C-Way e nuove proposte

08/10/2018 13:00

Per il t.o nato da Costa Edutainment S.p.A. e Civita Cultura Holding l'obiettivo è potenziare e migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente attraverso un layout semplice

Un nuovo sito per C-Way, mirato a potenziare e migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente attraverso un layout semplice, intuitivo ed emozionale. C-Way è il tour operator che nasce da due importanti realtà italiane: Costa Edutainment S.p.A. e Civita Cultura Holding società appartenente al Gruppo Civita, entrambe impegnate nella gestione, nella promozione e nello sviluppo di importanti siti legati alla cultura, all'arte e all'ambiente in tutta Italia. Nel 2018 C-way ha registrato una crescita intorno all’8%, grazie anche ai mercati internazionali,consolidando la sua posizione tra i principali operatori dell’incoming in Italia, in particolare per quanto riguarda l'incoming in Liguria.

In home page si trovano le sezioni ticket, destinazioni, experience, hotel e family per potersi orientare verso quello che potrebbeincontrare le sue esigenze. Nella sezione scuole è presente una scelta di attività educative sul territorio ligure da cui i docenti possono trarre ispirazione. È possibile sfogliare, scaricare condividere il catalogo completo e le novità, sono indicati i “Best Sellers”, ovvero le migliori offerte speciali disponibili e prenotabili. Il catalogo racchiude il meglio della Liguria e della città di Genova, presentando il dettaglio delle strutture museali più importanti, le attività didattiche che possono offrire, e alcuni programmi di uno o più giorni che rappresentano un giusto equilibrio tra qualità e prezzo del servizio. Online, oltre alle proposte che riguardano Genova e la Liguria anche quelle sulla Toscana in particolare per il palio speciale di Siena il 20 ottobre. Continua inoltre l’impegno nella promozione di esperienze a Venezia e a Roma.