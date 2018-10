Gaiba, Eden: "Non seguiremo una logica di tagli"

08/10/2018 08:42

L'amministratore delegato racconta il nuovo corso della Spa all'interno del Gruppo Alpitour. "Avremo più capacità negoziale, di investimenti in tecnologia e sviluppo", annuncia il manager a Gv

Tre anni di intenso lavoro in Eden Viaggi, per far diventare l’operatore “un player globale”, come ci raccontava nel 2016, poi un allontanamento, proprio in coincidenza con la cessione del gruppo. Giuliano Gaiba è ora tornato a gestire l’operatore fondato da Nardo Filippetti. Ne parliamo proprio con il manager, che dalla nuova proprietà ha avuto il semaforo verde per agevolare il processo di integrazione in seno alla capogruppo Alpitour World.

Gv: Quale sarà il futuro delle linee di prodotto di Eden?

“L’acquisizione da parte di Alpitour è stata pensata nella logica di dire: esiste un competitor storico, abbiamo rispetto e stima per lui e non c’è la volontà né di fondere né di amalgamare i marchi, ma presidiare il mercato secondo le rispettive capacità. Da qui si può dedurre che Eden Viaggi continuerà la sua partita per acquisire quote di mercato. Puntiamo a un regime di chiara autonomia negli intenti e condivisa secondo le aspettative dell’azionista. Avremo una chiara strategia, anche in campo commerciale. Se poi mi chiede, ma dove sarà il grande beneficio? le rispondo che è implicito nelle sinergie dei due gruppi: avremo maggiore capacità negoziale, di investimenti in tecnologia e sviluppo, ma anche e soprattutto di innovazione. Basti pensare a Neos, dove collaboreremo per dare maggiore spinta al settore aviation, riempiremo meglio i voli e metteremo a disposizione della clientela una migliore esperienza di volo grazie anche alla flotta 787 Dreamliner. Questo avviene anche nelle multinazionali extrasettore, come Procter & Gamble”.

Gv: Resta sempre il rischio di sovrapposizioni.

“In realtà la linea che abbiamo intrapreso in Eden da circa un anno è quella di connotare fortemente le varie marche affrancandole dal percepito del “masterbrand” Eden e investendo per dare ad ognuna un proprio posizionamento specifico, rivolto a target di mercato con esigenze, bisogni e caratteristiche simili ma non uguali. Ad esempio, assistiamo già alla convivenza di Hotelplan con Eden Made, che fanno la stessa cosa seppure con target di mercato e posizionamento strategico differenti. Questo è stato recepito dal mercato molto bene ed il forte incremento di vendite rispetto all’anno scorso che stiamo vivendo ne è una conferma”.

Gv: Quindi non individua problematicità?

“Ritengo che non ci saranno particolari problematicità, Noi stavamo già sul mercato insieme da concorrenti, ognuno con la propria politica commerciale. Ed è chiaro che nessuno di noi vuole perdere quote di mercato. Abbiamo lanciato un piano che troverà possibilità di miglioramento nel gruppo, non seguiremo una logica di tagli. Oggi Eden è una spa e continua a fare il lavoro che faceva in autonomia, ma all’interno di una strategia più ampia e condivisa” .

Gv: Non ci sarà una migrazione in Easybook?

“Per la migrazione su Easybook vedremo in futuro. Potremo valutare di trovare sinergie, è un’area da scandagliare. Ora abbiamo bisogno che la software factory dia servizi opportuni al gruppo Eden”. l.d.

L'intervista integrale al direttore generale di Eden Viaggi sul prossimo numero di Guida Viaggi in distribuzione