Buy Puglia: obiettivo, intercettare nuovi mercati

09/10/2018 09:58

L’edizione 2018, a Bari, dal 22 al 26 ottobre, vede la novità della giornata dedicata a panel formativi per le aziende con conoscenza dei vari bacini che andranno ad incontrare

Sesta edizione per il Buy Puglia 2018. Ideato e organizzato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione come occasione d’incontro e scambio tra i buyer internazionali e le imprese turistiche pugliesi.

La formula dell'evento è rodata. L’obiettivo, ribadito nel Piano Strategico del turismo Puglia 365, è intercettare nuovi mercati a grande potenziale di sviluppo per il turismo pugliese e proporre, anche nei mercati già consolidati, una Puglia365, da scoprire tutto l’anno, anche fuori dalla stagione estiva.

Buy Puglia, con l’edizione 2018 che si terrà ancora una volta a Bari, dal 22 al 26 ottobre, avrà la sua novità più importante nella “giornata dedicata a panel formativi per le aziende con conoscenza dei vari mercati che andranno ad incontrare – racconta a Guida Viaggi Loredana Capone, assessore regionale all’Industria turistica e culturale -. Il contingente è di 120 buyer; le aree mercato mondo, oltre ai Paesi europei collegati con voli diretti come Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi e poi Russia e Turchia, anche nuove aree di mercato come Brasile, Cina, India, Argentina, America”.

Se la scorsa edizione aveva puntato sul tema degli investimenti alberghieri e sulla valorizzazione delle strutture esistenti, più che sulle nuove realizzazioni, Capone racconta che ad oggi "la trasformazione delle strutture già esistenti in Puglia sta procedendo speditamente grazie a incentivi dedicati, con le imprese di settore che stanno programmando complessivamente più di 720 iniziative per investimenti che valgono complessivamente oltre 530 milioni di euro”.

Per quanto riguarda l'evento, prima degli incontri business to business, la consueta Travel Experience: sono previste per i buyer tre giornate di educational tour esperienziale, suddivisi in diversi itinerari scelti dai buyer, in diverse aree della regione.