Nuova brand identity per il Gruppo Una

09/10/2018 15:15

"Una svolta e una partenza" per il gruppo che suddivide il portfolio in tre marchi: Una Esperienze, Unahotels e Unaway

"Una svolta e una partenza": con queste parole Mario Zucchelli, presidente del Gruppo Una, ha presentato i piani di sviluppo e la nuova immagine del gruppo. "Una svolta perché oggi nasce un nuovo protagonista nel mercato nazionale con l'ambizione di essere ciò che Unipol Sai rappresenta in ambito assicurativo. Una partenza perché si tratta di un percorso di sviluppo poliennale".

E' stato, invece, Gian Luca Santi, amministratore delegato del gruppo, a ricordare come all'inizio l'idea fosse vendere Atahotels, "dal momento che perdeva 25 mln di euro all'anno, poi invece abbiamo deciso di comprarla, creando all'inizio del 2017 un nuovo gruppo, Gruppo Una, appunto, risultato dell'unione di Atahotels e Una Hotels". Due anni di lavoro, per arrivare oggi a un portfolio di "40 strutture alberghiere in 10 regioni per oltre 5mila camere in 22 destinazioni", ha rammentato Santi, ricordando che nel turismo, che ha un contributo totale del 13% sul Pil, si gioca una grande opportunità imprenditoriale. "Abbiamo concepito un gruppo alberghiero con grandi potenzialità che derivano dall'impronta data in fondazione. Gruppo Una porta infatti una formula innovativa nel settore alberghiero perché per primo in Italia applica un modello di business che separa l'asset immobiliare dalla gestione alberghiera". Una "piattaforma che potrà accogliere altre strutture".

A spiegare il nuovo rebranding, basato su tre marchi, è stato Fabrizio Gaggio, direttore generale del gruppo Una: "L'italianità declinata in tre modi di vivere l'hotel. Una Esperienze, che caratterizza 9 strutture in cui è complementare l'esperienza del territorio con quella in hotel, Unahotels, in 23 strutture, in cui il fil rouge è rappresentato da qualità ed efficienza del servizio e Unaway, brand smart che contraddistingue 8 strutture, innovativo, sul quale vogliamo investire in nuove aperture". L'obiettivo è "essere la prima scelta dei viaggiatori ed essere un complemento al territorio": Non mancano intanto due aperture già in calendario: a marzo del 2019 la riapertura del Principi di Piemonte - Una Esperienze di Torino, hotel 5 stelle attualmente in ristrutturazione, e su Milano tra il 2020 e il 2021 un nuovo hotel 4 stelle nella zona tra Gae Aulenti e Corso Como (via de Cristoforis).

Ma quante strutture hanno ancora brand Atahotels, chiediamo? "Qualche Ata è rimasto - risponde Gaggio -; è previsto che cambi. Contiamo di completare il tutto nell'arco del 2019". n.s.