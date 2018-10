Le macro-aggregazioni? "Modificheranno il mercato sui prodotti classici"

11/10/2018 15:17

“Il mercato non è cambiato, è completamente rivoluzionato”. Roberto Cividin, presidente Fiavet Friuli Venezia Giulia, riflette sulle grandi aggregazioni e i top player “che stanno cambiando gli equilibri”. A suo dire "modificheranno il mercato sui prodotti classici, in termini di blocco spazi, charter, gestioni – dichiara a Guida Viaggi -, operazioni per le quali è richiesta solidità finanziaria e capacità di investire”.

Le macro-aggregazioni che hanno scosso il versante del tour operating italiano lasciano presagire possibili ingressi di player europei nel nostro scenario. Il manager parla di “ulteriori aggregazioni che potrebbero essere una mossa sul mercato italiano. Sono politiche che porteranno a grosse aggregazioni”, peraltro non nuove nel nostro Paese. A suo dire, però, “manca una coda, la fascia tailor made, quella legata al lusso – osserva il presidente – in questo ambito c’è spazio per le singole adv e i medio-piccoli operatori che hanno elasticità. Si tratta di una fascia importante per il mercato che i grossi player non potranno conquistare”.

Il motivo è da rintracciare nel fatto che questo tipo di prodotto richiede “tempi più lunghi, conoscenze, investimenti, se parliamo di una pratica da 5mila euro è chiaro che ci vorranno una assistenza 24 ore su 24, controlli continui, ma anche personale per poter seguire il tutto”.



Intanto lo scenario agenziale com'è? “Ci sono sempre meno adv indipendenti - osserva -. La fotografia di settore vede piccole e medie aziende da 2-4 dipendenti. La maggior parte sono soci, o partecipano alla società”. Quanto ai costi “il 65% è per le risorse umane, ma se ci sono due soci il costo del lavoro è più basso”.

Nei pensieri del manager c’è anche l’incoming, come terreno su cui riflettere in quanto qui "si può fare veramente business, ma si deve essere altamente specializzati”, ammonisce.

Cividin non ha dubbi che sia un segmento “su cui andare ad investire. Il +5% di Pil sul turismo lo potremmo avere dall’incoming, considerando anche il fatto che, come Italia, abbiamo già il prodotto, non lo dobbiamo costruire e forse il nuovo ministro del Turismo e dell’Agricoltura potrebbe cambiare un po’ le cose”. Per l'intervista completa al manager rimandiamo al numero 1556 di Guida Viaggi. s.v.