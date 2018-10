Land of Fashion: accordi e partnership nella strategia di sviluppo

12/10/2018 17:45

In agenda diversi appuntamenti fieristici b2b per catturare nuovi visitatori-shopper

Land of Fashion porta lo shopping tourism in fiera tra Parigi, Rimini, Pavia, Lugano, Londra e Mosca per incontrare gli operatori e i partner che hanno scelto i village di Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana come meta dei loro pacchetti di shopping e turismo oppure come sede di un evento.

“Nella strategia di sviluppo turistico nazionale e internazionale, Land oF Fashion prosegue con il suo impegno nello sviluppare accordi con un numero sempre crescente di operatori, dunque la partecipazione ai più importanti eventi resta l’occasione più efficace di stringere nuove partnership”, spiega il direttore sviluppo di Hubsolute (l'agenzia di marketing), Mauro Acquati.

Tra i prossimi appuntamenti il team di Hubsolute sarà a Pavia nell’ambito di Mirabilia Network il 26 e il 27 ottobre, due giornate dedicate ad incontri b2b del settore turismo e agroalimentare, tese a valorizzare la promozione turistica dei siti Unesco meno noti.

In novembre è prevista la partecipazione al Salone internazionale svizzero delle Vacanze di Lugano, dall’1 al 4, per affermare Land of Fashion sul mercato elvetico, partner nell’organizzazione di viaggi in bus a tema di shopping e wine tours.

A seguire il World Travel Market di Londra, dal 5 al 7 novembre, per chiudere l’11 dicembre, con la partecipazione a Mosca al workshop del Club Italia Enit, di cui l’agenzia Hubsolute è entrata a far parte con l’obiettivo di incrementare i visitatori-shopper dalla Russia.