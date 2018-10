Qatar e Francorosso, una campagna congiunta sulla destinazione

15/10/2018 10:44

Previste iniziative di comunicazione e marketing per trade e consumer. Dal 28 ottobre via ai collegamenti aerei con il paese arabo. Due le novità di prodotto: SeaClub e Sea Diamond

Una campagna di marketing e comunicazione congiunta sulla destinazione. E’ questa l’iniziativa di Qatar Tourism Authority e Francorosso, pensata per promuovere il paese arabo quale nuova meta di punta del gruppo Alpitour con SeaClub Sealine Beach e Sea Diamond St. Regis Doha di Francorosso.

La campagna prevede azioni di comunicazione e marketing per incrementare in modo importante la conoscenza della destinazione sia sul fronte trade sia sul fronte consumer e supportare le vendite. “Grande attenzione – si legge in una nota dell’operatore - alla formazione della forza vendita attraverso webinar e road show sul territorio italiano, per fare scoprire agli agenti cosa rende unico il Qatar nel panorama turistico internazionale e i nuovi SeaClub e Sea Diamond di Francorosso. Lato consumer, onair campagne Out Of Home digitali a Milano e nei principali centri commerciali di Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana, advertising on e offline su media nazionali, digital marketing, programmatic e search engine marketing, oltre alla landing page dedicata sul sito Francorosso”.

Sulla destinazione saranno disponibili anche le proposte di Viaggidea, il brand rivolto al segmento top spender del mercato. I collegamenti aerei saranno operati con Qatar Airways da Milano, Pisa, Roma e Venezia dal 28 ottobre.

“La costante tensione verso il miglioramento del nostro portafoglio prodotti – spiega Andrea Cortese, chief marketing and digital officer di Alpitour - allargando i nostri orizzonti e quelli dei nostri clienti, fa parte del nostro modo di fare da sempre ed il Qatar è sicuramente una scommessa importante per il Gruppo. È un Paese che unisce passato e futuro, dove le tradizioni secolari si intrecciano al prorompente processo di sviluppo e innovazione in corso: gli italiani ameranno scoprirlo con l’eleganza e l’esclusività che contraddistinguono Francorosso e Viaggidea. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Qta e siamo sicuri che insieme raggiungeremo ottimi risultati”.