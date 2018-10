Cresce il network internazionale di Qatar Airways

17/10/2018 15:59

Nuove destinazioni nel network di Qatar Airways. La compagnia aerea è in rapida espansione a livello internazionale e, secondo quanto annunciato, aggiungerà una serie di nuove rotte durante il 2018, tra cui tra cui Da Nang (in Vietnam) a partire dal 19 dicembre e Mombasa (in Kenya) dall’11 dicembre.

Per quanto riguarda il lancio di voli diretti per Da Nang, che sarà la terza destinazione vietnamita all’interno della rete globale della compagnia aerea, i quattro voli settimanali saranno serviti da un Boeing 787-8, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, "le tratte già esistenti per Ho Chi Minh City e Hanoi sono già popolari. Ogni giorno, migliaia di passeggeri viaggiano tra il Qatar e il Vietnam senza interruzioni dall’aeroporto internazionale di Hamad, il nostro hub a Doha, e ora abbiamo reso ancora più facile per i viaggiatori raggiungere queste destinazioni asiatiche sempre più popolari. Continueremo ad esplorare le opportunità per espanderci ulteriormente in Estremo Oriente", ha annunciato.

Dal canto suo Da Nang "sta diventando sempre più popolare tra i turisti internazionali - afferma il direttore del dipartimento del turismo di Da Nang, Ngo Quang Vinh -, e dal 2008 ha vissuto uno sviluppo straordinario. A giugno 2018 ha accolto la presenza di 24 compagnie aeree internazionali, che operano 15 voli diretti da e verso destinazioni oltreoceano. Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways, grazie alla quale saremo in grado di rafforzare ulteriormente la connessione di Da Nang al mondo". Da Nang ha visto un enorme incremento del numero di visitatori, con un record di 6,6 milioni di turisti nel 2017, raddoppiando la cifra registrata nel 2013. Nel 2015, il New York Times l'ha inserita tra i primi 52 posti da visitare al mondo.

Per quanto riguarda Mombasa, il nuovo servizio, che sarà operato dalla compagnia, prevede 4 voli settimanali verso la seconda destinazione kenyana di Qatar Airways, oltre ai voli già esistenti per la capitale Nairobi. La nuova tratta Doha - Mombasa, disponibile a partire dall’11 dicembre, prevede un tempo di volo di poco più di sei ore e sarà operata da un Airbus A320, con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class.

A tal proposito Akbar Al Baker, ha espresso la propria soddisfazione per "l’apertura del secondo gateway keniano, una meta sempre più richiesta dai nostri passeggeri. La seconda destinazione in Kenya si aggiunge ai tre voli giornalieri verso la capitale Nairobi”.

Tra le mosse del vettore c'è anche un aumento di frequenze e capacità dall’Italia. Per rispondere alla crescente domanda dei viaggiatori italiani, a partire da luglio di quest’anno Qatar Airways ha inaugurato 2 frequenze aggiuntive da Roma e da Milano, passando dalle 48 alle 50 frequenze settimanali dai principali scali italiani di Roma, Milano, Venezia e Pisa con conseguente aumento della capacità, pari a 14.000 posti la settimana dall'Italia verso Doha.

La compagnia offre un ventaglio di oltre 150 destinazioni che, grazie ai nuovi voli, è possibile raggiungere dall'Italia con maggiori coincidenze, offrendo maggiore flessibilità per i viaggiatori leisure e business.