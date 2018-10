A Pesaro gli Stati Generali del Turismo nella regione

17/10/2018 15:01

Appuntamento per venerdì 19 ottobre a Pesaro con gli Stati Generali del Turismo della regione Marche. L’occasione per fare un bilancio dopo l’estate e definire le prossime strategie del territorio. Da cinque anni, la prima edizione di questo appuntamento si è svolta nel 2013, Pesaro è tra le città che guidano la riscossa dei piccoli centri. L'appuntamento è nello storico Palazzo Antaldi, che nei prossimi mesi accoglierà il nuovo Museo dedicato a Gioachino Rossini.

La giornata, moderata dall'inviato e conduttore mediaset Gianluigi Armaroli, si apre con la relazione del sindaco Matteo Ricci e prosegue tra tavoli di lavoro e incontri su temi rilevanti per il settore come lo sport, la musica, il paesaggio e le attività in programma. “Siamo nel pieno del 150esimo anniversario della morte di Rossini, il nostro più illustre concittadino. L’onda di questo evento si propaga attraverso un palinsesto di appuntamenti in tutto il mondo, che vedono al centro la nostra città, regista e anima dell’operazione”- ha spiegato Ricci- “Ma Pesaro è anche molto altro: sospesa tra spiagge, borghi a strapiombo sul mare e il Parco Naturale San Bartolo, è stata Città europea dello Sport 2017, è la città della bicicletta e della bicipolitana, che alleggerisce il traffico e crea benessere, è una terra di piloti e di motori, e da poco è stata eletta Città Creativa della Musica Unesco. Punti di partenza per dare slancio al territorio”. Nel corso, dell'evento sul palco anche le case history di Fabriano, Cortina d’Ampezzo e Matera.