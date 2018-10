Al via le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci

18/10/2018 16:18

Coinvolti negli eventi 11 Paesi nel progetto della Valle della Loira che parte dall’Italia, patria del genio toscano



La Regione Valle della Loira lancia il progetto 'Viva Leonardo' che prevede centinaia di eventi ed è stato studiato in collaborazione con la Regione Toscana. Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo coinvolgeranno 11 Paesi in 3 continenti per tutto il 2019.

Lo spirito del Rinascimento, con la scienza mai divisa dall'arte, è il tema di ispirazione delle manifestazioni che porteranno a rivisitare i Castelli della Loira.

Frédéric Meyer, direttore Italia di Atout France spiega: "Ci siamo impegnati a promuovere questo festival in diversi mercati, poiché per noi ha una grande importanza, e lo abbiamo fatto guardando allo spirito di innovazione proprio del Rinascimento. I castelli hanno ribadito questa modernità attraverso la tecnologia, per la riscoperta della destinazione attraverso IPad che riportano indietro nel tempo durante i tour".

Il direttore ha anche annunciato programmi a tema sul Rinascimento e Leonardo nella Valle della Loira costruiti assieme ai tour operator specializzati nel territorio.

Francois Bonneau, presidente della regione Valle della Loira, ha ricordato che "le istanze care a Leonardo sono: la condivisione, la scoperta, la curiosità, temi rivisitati in occasione delle manifestazioni per stimolare anche il viaggiatore sulla necessità dell'arte, del sapere, del vivere assieme oltre i confini".

La Regione Toscana, da parte sua, vuole proporre una serie di iniziative per rendere efficace la vitalità dell'opera di Leonardo e il protocollo firmato con la Valle della Loira sarà consolidato nel segno di Leonardo, anche oltre queste celebrazioni. l.s.