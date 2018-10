Carrani Tours: tour dall'approccio slow travel e small group

18/10/2018 16:33

Tra le anticipazioni del 2019 grande attenzione all’hospitality, dall’accoglienza immersiva all’esperienza luxury

Anche quest’anno, Carrani Tours non mancherà all’appuntamento con il World Travel Market di Londra, tra il 5 e il 7 novembre.

"Siamo entusiasti di volare a Londra - commenta la general manager, Chiara Gigliotti -. Anno dopo anno il Wtm rappresenta sempre una grande occasione per incontrare partner internazionali e per confrontarci con i maggiori esperti del settore viaggi e con i loro diversi background. Segna anche il momento perfetto per presentare tutta la nostra offerta per il 2019, proprio alla conclusione dell’alta stagione turistica di Roma 2018".

Tra le anticipazioni c'è un escorted tour completamente nuovo. Si tratta del Fantasia of Puglia, con il suo approccio slow travel e small group alle bellezze artistiche e naturali di questa regione. Poi, grande attenzione sarà dedicata all’hospitality, dall’accoglienza immersiva garantita dall’albergo diffuso Trulli Holiday Resort nei caratteristici trulli di Alberobello, all’esperienza luxury negli hotel Belmond e Rocco Forte.