“La Puglia è una regione molto fotogenica"

19/10/2018 09:16

Il progetto #vieniafotografareinpuglia promuove la regione come meta turistica e come location ideale per gli amanti della fotografia

“La Puglia è piena di sorprese, una regione molto fotogenica; c’è il mare, ci sono i trulli, si mangia bene. Cosa si vuole di più. Camminando nei centri storici, a Cisternino, Locorotondo, senti la storia, la cultura, la bellezza che i pugliesi hanno creato, il contatto con gli abitanti che sono molto aperti. Non mi sento straniero qui”. Sono le parole del fotoreporter iraniano di fama internazionale Manoocher Deghati, che da qualche anno ha scelto la Puglia come suo 'buon ritiro'.

Insieme a Francesco Pistilli, vincitore del World Press Photo 2018, sono i testimonial del progetto #vieniafotografareinpuglia, ideato da Cime in collaborazione con Pugliapromozione per promuovere la Puglia, come meta turistica e come location ideale per gli amanti della fotografia, a Palermo al Word Press Photo, la più importante mostra al mondo di fotogiornalismo.

Deghati, già creatore e direttore dell’unità fotografica delle Nazioni Unite e di Aina Photojournalism Institute in Afghanistan, oltre che ex direttore per Agence France Press e Assoiciated Press, ha tenuto a Palermo, nell’ultima settimana di picco della mostra, una Public lecture e ha parlato anche del progetto #vieniafotografareinpuglia per il quale Pistilli ha realizzato uno shooting.

“Il brand #weareinpuglia è presente in numerose manifestazioni di rilievo per l’autunno 2018. Sono state tredici le proposte approvate con il bando di cobranding di Pugliapromozione che si svolgono fino al 30 novembre, dedicate ad “Arte e cultura”, “Spettacolo dal vivo e Cinema”, “Sport” ed enogastronomia - commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone –. Una strategia di alleanza di marketing pianificata, grazie ad un bando di Pugliapromozione, con una attenta analisi dei potenziali benefici, quali il rafforzamento dell’immagine della Puglia turistica e del brand e la conquista di nuovi segmenti di turisti che, grazie alla partecipazione agli eventi selezionati, entrano in contatto con l'offerta culturale, sportiva, paesaggistica ed enogastronomica della Puglia".

Il marchio #weareinpuglia era presente anche alla Settimana della Cultura del Mare a Gallipoli, un evento che ha puntato a valorizzare la “risorsa mare” attraverso le arti, i saperi e le tradizioni e che ha avuto un successo di pubblico. ”.

E sempre il mare è lo sfondo della manifestazione “Piazza Puglia” a Trieste durante la Barcolana. Degustazioni tra prodotti tipici e piatti realizzati nel pieno rispetto delle tradizioni culinarie pugliesi.

Intanto, manca poco alla sesta edizione del Buy Puglia, che si terrà ancora una volta a Bari, dal 22 al 26 ottobre.