Al via la sesta edizione di Buy Liguria, a Genova

19/10/2018 14:30

35 i buyer internazionali al workshop che rilancia la regione su 11 mercati internazionali. L’agenzia di promozione prepara il piano turistico 2019. Pietro Paolo Giampellegrini: "Lo condivideremo con gli operatori entro novembre"

Giunge alla sesta edizione il Buy Liguria, dal 20 al 25 ottobre prossimi, con una giornata intera di incontro tra domanda internazionale e offerta il 24 ottobre. In questa occasione, 50 operatori liguri incontreranno 35 buyer selezionati da GiVi, società editrice di Guida Viaggi ed About Hotel, provenienti da Stati Uniti, Russia, Lituania, Lettonia, Romania, Ucraina (collegata grazie ai nuovi voli diretti di Ernest Airlines), Spagna, Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi.

Si tratta di uno degli appuntamenti clou nell’agenda b2b di In Liguria, l’agenzia di promozione turistica che completa il calendario delle iniziative con un workshop in Svezia, in occasione della partecipazione ufficiale alla cerimonia di consegna dei premi Nobel, e i tre giorni di Wedding days, evento che promuove le location per matrimoni.

“E’ stato un anno intenso e ora prepariamo il piano per il 2019, che vorremmo presentare agli operatori a novembre, per confrontarci e immediatamente definire le priorità”, osserva l’avvocato Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell’ente e segretario generale della Giunta di Giovanni Toti.

Un anno, il 2018, funestato dal crollo del ponte Morandi, per Genova e per tutto il territorio, che non si sono persi d’animo varando molte iniziative di solidarietà e raccolta fondi per le famiglie colpite dal tragico evento. La più recente, presentata ieri sera a Milano, è proprio a cura dell’unità di marketing territoriale, che ha combinato la promozione del pesto con una raccolta fondi. “Vogliamo dare un messaggio di positività e invitare il turismo a visitarci con entusiasmo, non siamo in ginocchio e siamo pronti ad accogliere – continua Giampellegrini -. Ogni luogo è aperto, per una riunione d’affari così come per un weekend con la famiglia. Abbiamo vissuto un evento brutto, ma da esso può nascere una città diversa, ad esempio ancora più turistica”.

Lieve la flessione degli arrivi, come reazione immediata ai fatti di cronaca – fa sapere il commissario – e quasi subito l’efficientamento dei trasporti su ferrovia ha dimostrato che l’accessibilità è la risposta efficace da offrire alla cittadinanza, così come al turismo.

La promozione va avanti, con la scoperta di dettagli curiosi: la tradizione vuole che i fiori della cena di gala per la consegna dei premi Nobel, rigorosissima e su invito tra ambasciatori e famiglie dei premiati, siano quelli di Sanremo. Quest’anno a Stoccolma, tutto l’evento sarà un tributo alla Liguria, presente con le sue eccellenze gastronomiche, mentre a Eataly in città si terrà un workshop sulla cucina ligure. Il legame storico con la Svezia viene dalla villa che Alfred Nobel acquistò a Sanremo nell’800 (oggi di proprietà della provincia di Imperia). La casa, con il celebre giardino mediterraneo, è una visita da non perdere, per conoscere la storia dell’illuminato scienziato svedese (inventò la dinamite e altre centinaia di brevetti), che strutturò l’operazione finanziaria per premiare nei secoli a venire, con la cospicua somma di quasi un milione di euro, la genialità e la bontà dell’uomo. La cerimonia di consegna dei premi si tiene a Stoccolma oggni anno il 10 dicembre, quello del Nobel per la pace, invece, a Oslo. p.ba.