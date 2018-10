Dario Caldana: "Non basta più avere solo il catalogo in agenzia"

22/10/2018 09:40

Buone le attese per il 2019, grazie ad un trend che premia ponti e mercatini, ma che vede aumentare anche la richiesta di circuiti in Italia

Il sogno nel cassetto di Dario Caldana? "Sviluppare ulteriormente l'incoming, ci piace l'Africa. che stiamo vedendo come sviluppo outgoing ed incoming". E' questa la risposta del presidente del Gruppo Caldana, che si dice soddisfatto del trend in corso, vedendo un consolidamente del lavoro fatto, anche sul fronte delle nuove opportunità sondate, tra cui l'approccio iniziale al Mice.

In termini di numeri, Caldana registra una crescita del 18% di passeggeri e fatturato, Utat Viaggi di circa il 10%. "Per il 2019 ci sono buone attese", commenta il manager a Guida Viaggi.

Le richieste per l'inverno vedono "la domanda per i mercatini di Natale che è già partita, il ponte di novembre esaurito. Germania, Francia, Austria, Repubblica Ceca le mete richieste", ma tra i trend registrati il manager cita anche l'Italia, "stanno aumentando tanto i circuiti tra Roma, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, circuiti che vendiamo anche sui mercati esteri".

In merito, invece, al progetto oramai decollato delle adv Caldana Utat Point, il manager mette in luce l'attenzione riservata in merito, anche in fase di lancio di nuovi prodotti, le adv Point giocano un ruolo importante, "in quanto li lanciamo assieme, tenendo conto dei suggerimenti espressi e delle richieste che arrivano dal mercato. Il nostro obiettivo è avere adv sempre più fidelizzate che non ci considerino un fornitore come tanti - sottolinea Caldana -. Oggi non basta più avere solo il catalogo in agenzia, ma serve una maggiore visibilità, da qui la nascita di questo progetto". Il manager osserva anche che dal digitale arriva un grande aiuto in tal senso. "Diventa più facile comunicare le diverse iniziative, come per esempio attraverso il canale di Facebook". s.v.