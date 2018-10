Buy Puglia, al via la sesta edizione

22/10/2018 09:18

A Bari l'appuntamento con la tre giorni dedicata all'offerta turistica del tacco d'Italia. Tra gli eventi, confermato Buy Puglia Investment & Education, in partnership con About Hotel

Centocinquanta operatori e centotrenta buyer provenienti da 37 paesi. E’ questo il contingente della nuova edizione di Buy Puglia - Travel Meeting, l'appuntamento con l’offerta turistica pugliese giunto alla sesta edizione.

“La formula di questo evento di punta – si legge in una nota degli organizzatori - ideato e organizzato dall’agenzia regionale Pugliapromozione, è ormai rodata e consente di far conoscere, sperimentare e scegliere la Puglia come destinazione turistica, offrendo ai buyer dal 22 sera al 25 ottobre tre giornate di travel experience, suddivise in otto diversi itinerari in diverse aree della regione: un assaggio della Puglia, un racconto di tutte le sue sfumature - paesaggio, natura, arte, cultura, enogastronomia, mice e wedding”.

Cospicua la presenza di buyer dei paesi europei collegati con voli diretti, come Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi e poi Russia e Turchia; presenti anche buyer di aree mercato ad alto potenziale di sviluppo del turismo, come Brasile, Cina, India, Argentina e Nord America.

In questa edizione è più consistente la presenza dei settori Mice e Luxury, anche a seguito delle manifestazioni internazionali a cui la Puglia ha partecipato negli scorsi mesi. Tra gli eventi, l’edizione 2018 conferma anche la sezione di formazione interamente dedicata agli operatori turistici pugliesi, BuyPuglia Investment & Education, che si terrà il 25 ottobre al Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari. Si tratta di un programma di venti incontri di informazione e formazione dedicati alle imprese pugliesi su 3 aree tematiche: Investimenti & Mercati, Innovazione & Sostenibilità, Brand & Design. La giornataì, che vede la partnership con AboutHotel, è organizzata da Pugliapromozione in collaborazione con Pkf hotelexperts, Tourism Investment e Federalberghi Puglia.