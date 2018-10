Turismo 4.0: incontro Intesa Sanpaolo su economia e potenzialità di sviluppo

22/10/2018 10:46

Sarà presentata un’indagine tematica a cura della Direzione Studi e Ricerche dell'istituto bancario

Si terrà domani, 23 ottobre a Desenzano, l’incontro promosso da Intesa Sanpaolo “Prospettive del Turismo 4.0. Valore e potenzialità della filiera”: un confronto tra operatori sull’economia del settore e sulle potenzialità di sviluppo, con un’indagine tematica a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.



Ad aprire i lavori Gianluigi Venturini, direttore Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo. Valore e potenzialità del turismo nell’attuale scenario competitivo sarà il tema trattato da Ilaria Sangalli, direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.

A parlare de Il bando Get It! Turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale sarà Lorenzo Triboli, advisor Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, mentre Marco Ficarra, co-founder & ceo Destination Italia, parlerà, di Destination Italia: come creare una destinazione di successo.



Il tema della tavola rotonda è "Il turismo come opportunità di crescita: esperienze sul territorio, tendenze e prospettive di crescita", intervengono: Eugenio Gallina, ceo Hotel Cristallo, Renzo Iorio, presidente e amministratore delegato per l’Italia Gruppo Accor Hotels e Consigliere Terme di Sirmione, Gianluigi Venturini, direttore Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo, Cristina Ziliani, amministratore delegato e responsabile comunicazione, Guido Berlucchi.