Sport e turismo: Cisalpina Tours entra nel mondo della pallavolo

28/10/2018 10:12

Il logo figurerà sui ledwall a bordo campo nelle partite casalinghe, sui backdrop per le interviste a fine partita e sulle maglie gara delle campionesse toscane della Savino Del Bene Volley

Cisalpina Tours entra nel mondo della pallavolo, il brand debutta sui più campi da pallavolo italiani ed europei. La travel management company, infatti, è sponsor della Savino Del Bene Volley: la formazione di Scandicci (in provincia di Firenze) milita nel massimo campionato di volley femminile di serie A1 e, per la prima volta nella sua storia, parteciperà alla prossima Cev Champions League, manifestazione pallavolistica europea per club. Gli obiettivi sono ambiziosi visto che la società toscana proverà a migliorare il già ottimo risultato dello scorso anno dove concluse al secondo posto la regular season prima di terminare la sua corsa in semifinale scudetto.

Grazie a questa partnership il logo Cisalpina Tours figurerà oltre che sui ledwall a bordo campo nelle partite casalinghe e sui backdrop per le interviste a fine partita, anche sulle maglie gara delle campionesse toscane che sono state presentate il 25 ottobre nella sede della Savino Del Bene Volley. Il campionato prende il via oggi, 28 ottobre, con la trasferta sul campo della Lardini Filottrano.

Il presidente della Savino Del Bene Volley e il vicepresidente della Savino Del Bene spa, hanno espresso la propria soddisfazione, "allarghiamo la partnership già in essere con Cisalpina Tours

anche alla nostra società di volley. In questi anni, Cisalpina Tours, ci ha accompagnato nei nostri numerosi viaggi di lavoro in Italia e all’estero e per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro legame, affidando a questa travel management company anche l’importante compito di organizzare le prime trasferte delle atlete e dello staff della Savino Del Bene Volley nelle competizioni di Champions League".