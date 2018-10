Elvy Tours in agenzia per rimanere l’artigiano del viaggio

23/10/2018 14:57

Marco Bernardi: “Il futuro dei tour operator è nello storytelling e nelle specializzazioni”. Hoppete.it apre al b2b

“Con Elvy Tours resteremo gli artigiani del viaggio, grazie a una stretta relazione tra le agenzie che ci preferiscono e si affidano completamente al booking per essere consigliate”, così Marco Bernardi, business development manager di Innovenia spiega il futuro del brand dedicato a Corsica e Austria, per ora. Al professionista con vent’anni di esperienza in Alpitour è assegnato il compito della crescita aziendale, da perseguire nel segno della specializzazione dei prodotti.

Acquisito nell’autunno del 2017, il marchio di tour operator Elvy ha chiuso un’estate “più che soddisfacente con un incremento del fatturato del 18%”, osserva Davide Valpreda, amministratore delegato di Innovenia. Fatta la debita cernita dei territori in considerazione della catchment area delle due destinazioni, molto di nicchia, “possiamo ancora sviluppare gli arrivi dall’Emilia e dal Lazio, mentre abbiamo affidato a Trust Force Lombardia e Toscana, consolidando su Liguria e Piemonte, tradizionalmente bacini naturali per la Corsica”.

L’isola è raggiunta da voli charter da Francia, Belgio e Regno Unito, con un potenziale elevato di miglioramento dell’incoming italiano. “Le agenzie si sono un po’ dimenticate della Corsica, che negli anni è diventata un prodotto fai da te – argomenta Bernardi -. Per le sue caratteristiche di ospitalità e unicità ha elevate possibilità di conquistare i vacanzieri italiani, differenzieremo meglio tra lusso, famiglie e altri temi”. L’approccio di Elvy Tours è la creazione di un prodotto per aree tematiche tra natura e bambini, riserve naturali, borghi, spiagge. Novanta le strutture proposte, contrattualizzate direttamente.

Lo stesso accade per l’Austria, fino ad oggi un catalogo esclusivamente estivo che nel 2019 diventa annuale. Anche in questo caso una meta fai da te, la cui sfida sta nel racconto. “Dobbiamo attrarre i viaggiatori stupendoli con il racconto sulla diversità e l’unicità dell’offerta di mare e montagna; anche in Austria si fa il bagno, lo sapevate?”, pungola Valpreda.

Hoppete apre al b2b

Innovenia completa l’assetto aziendale con la piattaforma Hoppete.it, aggregatore di specialisti di Grecia, Oman, lago di Costanza, Spagna e Regno Unito attualmente. Ogni destinazione ha un agente di viaggio o una guida turistica sul posto, che realizza itinerari fuori dall’ordinario e che conosce alla perfezione. Alla piattaforma è connesso un blog in cui scrivono laureati in scienze della comunicazione e perfezionati alla celebre Scuola Holden di Torino. Nata b2c, la piattaforma è stata aperta al b2b su richiesta delle agenzie stesse. “Hoppete evolverà insieme ai designer di viaggio che si propongono con progetti particolari sulle mete che conoscono – conclude Bernardi -, per scoprirli stiamo facendo scouting nelle agenzie di viaggio”.

E qui sta il futuro dei piccoli tour operator specializzati in nicchie, da promuovere online, a patto di uno storytelling che cattura la miriade di target che si profilano all’orizzonte della travel industry, tra nuove generazioni e vecchie che affinano i gusti.

Ai clienti Elvy Tours e Hoppete, viene consegnata l’app Whym: un traduttore madrelingua che si rende disponibile al telefono, nel giro di pochi secondi e senza bisogno di prenotarlo. p.ba.