23/10/2018 17:59

La novità è rappresentata dall’utilizzo di Edt, l’Ecosistema Digitale Turistico. Le tappe del percorso sul territorio sono 5

Promuovere il territorio, coinvolgere gli stakeholder, abilitare all’utilizzo di strumenti innovativi. Torna l’appuntamento con Formazione #inLombard1a, il progetto di formazione rivolto a tutti i professionisti che operano nel settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di rendere la Lombardia la prima regione turistica in Italia.

Tale progetto ha lo scopo di offrire un percorso di professionalizzazione degli operatori quali: gli enti di promozione turistica, gli infopoint, gli operatori del settore e altri soggetti come scuole, università e associazioni di categoria.

Dopo il riscontro ottenuto a seguito della prima edizione che aveva visto oltre 1300 partecipanti nei diversi incontri, il format 2018 prevede un’evoluzione negli obiettivi. Oltre ad un aggiornamento rispetto ad ulteriori strumenti ed elementi formativi necessari per la promozione e l’accoglienza turistica della filiera: toolkit, lezioni dal vivo, webinar e strumenti digitali, la novità è rappresentata dalla formazione orientata all’utilizzo di Edt, l’Ecosistema Digitale Turistico, una piattaforma che prende, armonizza e distribuisce contenuti e supporta un’organizzazione territoriale collaborativa, mette in rete infopoint regionali, operatori e filiera, con la possibilità di fare emergere l’offerta grazie al caricamento di servizi turistici e la costruzione di itinerari e proposte a tema.

Le tappe del percorso formativo sul territorio sono 5 e si rivolgono ad una platea di circa 150-200 operatori per ogni incontro. Durante le tappe di questo percorso saranno coinvolti di volta in volta i vari territori della Regione. Inoltre, per approfondire vari argomenti, senza vincoli di tempo, secondo le esigenze e la disponibilità del fruitore, verranno realizzati dei webinar accompagnati da esempi pratici per permettere agli utenti di verificare costantemente il proprio livello di apprendimento, attraverso test di autovalutazione.

Per ogni giornata è prevista la progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati su diversi temi dalla gestione della presenza off line, il sistema turistico e le reti, il prodotto turistico e la sua evoluzione, il turismo digitale con particolare riferimento ai big data, la gestione della presenza on line e infine all’utilizzo corretto dei social media.

"Il progetto di formazione #inLombard1a è un percorso fondamentale per dar vita ad attività formative in grado di aggiornare il personale di settore, preparandolo nel migliore dei modi in merito alle più innovative tecniche di promozione turistica. Una regione come la Lombardia, che mira a diventare la prima meta turistica in Italia, non può prescindere da operatori di settore competenti, professionali e in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze della clientela. Ecco perchè come assessore regionale credo fermamente in questi momenti formativi, elementi strategici che contribuiscono a migliorare la reputazione e l'attrattività turistica di tutti i territori lombardi", ha dichiarato Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia.

La prima tappa è partita oggi da Milano.