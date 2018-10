Amo il Mondo, sul nuovo catalogo debuttano le Samoa

24/10/2018 08:57

Il tour operator celebra un +25% sul fatturato e amplia la gamma di esperienze nella sua programmazione Australia e Oceano Pacifico. All'insegna della natura

Un nuovo catalogo in arrivo in agenzia e un +25% sul fatturato. Sono queste le novità di Amo il mondo, che ha pubblicato l’edizione 2019/2020 di “Australia e Oceano Pacifico” che - dopo il debutto nella programmazione online – vede anche nel catalogo cartaceo l’esordio delle isole Samoa, con idee di viaggio che includono soggiorni mare, itinerari strutturati e self-drive per abbinare al relax la scoperta dell’entroterra delle isole.

“Tra le linee guida – si legge in una nota del t.o. - seguite per andare incontro alle esigenze delle agenzie, figura l’impostazione flessibile del prodotto che consente di personalizzare al massimo il viaggio e soddisfare le aspettative di un viaggiatore evoluto”, ad esempio con un menu di escursioni ed esperienze vario e che offre differenti opzioni al cliente da abbinare alle visite classiche.

Tra le new entry, “Australia dinamica”, che amplia la linea di prodotto trasversale a differenti destinazioni e che offre esperienze come il pernottamento in swag (il tipico sacco a pelo a australiano) a bordo di una piattaforma ancorata alla barriera corallina e crociere che permettono di effettuare una totale immersione nella fascia della barriera corallina.

Ampliata anche la sezione self-drive con l’opzione Australia 100%, che si affianca alla già esistente e molto richiesta Nuova Zelanda 100%.

Come da tradizione del t.o., la Polinesia si conferma una meta imprescindibile. Tra i prodotti introdotti di recente e più apprezzati, figura anche la selezione Luxury Temptation, che propone strutture in contesti esclusivi come i campi tendati a stretto contatto con la natura.

“Registriamo con orgoglio - commenta Roberto Servetti, direttore prodotto Amo il Mondo - la crescita prodotta da un’area che ci vede proporre un’ampia gamma di opzioni pensate davvero per permettere alle adv di lavorare con differenti categorie di clientela. Anche per questo siamo tra gli unici a dedicare ampio spazio sul catalogo alle opzioni che consentono di creare viaggi altamente personalizzati e la nostra nuova pubblicazione va ancora di più in questa direzione. Chi sceglie in particolare l’Australia desidera godere di un’esperienza a tutto tondo e di essere protagonista in prima persona della propria vacanza. Menzione speciale per l’ingresso delle Samoa che ci ha dato da subito grandi soddisfazioni”,