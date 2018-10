Aeroporti di Puglia: "Incrementi a doppia cifra, specie dal traffico internazionale"

24/10/2018 15:17

"Una politica di sviluppo condivisa principalmente con l’amministrazione regionale ha permesso di ottenere risultati importanti, come l’avvio del Bari – Mosca", afferma il presidente Tiziano Onesti

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, si è soffermato sull’importanza della manifestazione BuyPuglia, in corso a Bari fino al 26 ottobre. L'evento, giunto alla sesta edizione, con un contingente di 150 operatori, incontra quest’anno un pubblico internazionale di oltre 130 buyer selezionati, provenienti da 37 Paesi.

“I nostri aeroporti – ha dichiarato Onesti – hanno raggiunto in questi anni livelli di eccellenza sul piano delle dotazioni, dei servizi e delle destinazioni offerte. Ne sono una conferma gli incrementi, anche a doppia cifra, del traffico passeggeri, specie di quello internazionale. E’ indubbio che tutto ciò si leghi ai successi ottenuti dalla nostra terra sul mercato turistico. Una politica di sviluppo condivisa principalmente con l’amministrazione regionale che ha permesso di ottenere risultati importanti, come ad esempio l’avvio del volo Bari – Mosca. Guardiamo, perciò, con fiducia alla prossima stagione estiva che si preannuncia altrettanto interessante per via dei nuovi collegamenti che contribuiranno a migliorare ulteriormente la nostra offerta internazionale”, ha affermato il presidente.