Capone: "La Borsa del turismo in Puglia si fa in tre"

26/10/2018 10:33

La regione cresce ancora come destinazione turistica internazionale: +10% gli arrivi e le presenze dall’estero nei primi otto mesi del 2018

“La Borsa del turismo in Puglia si fa in tre: fa conoscere attraverso la Travel experience la Puglia ai buyer internazionali; crea una occasione di scambio b2b dalla quale discendono affari concreti per gli operatori pugliesi, con contratti e l’inserimento della Puglia nei cataloghi dei t.o. di nuovi Paesi; e, infine, crea una occasione di formazione e di confronto per gli operatori turistici che consente di fare passi avanti nel percorso di costruzione del prodotto turistico pugliese, che è fra gli obiettivi prioritari del Piano strategico Puglia – afferma l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone -. La Puglia cresce ancora come destinazione turistica internazionale: +10% gli arrivi e le presenze dall’estero nei primi otto mesi del 2018. E’ il turismo internazionale a contribuire al consolidamento, al miglioramento qualitativo e all’allungamento stagionale del turismo in Puglia: gli stranieri che hanno viaggiato nella nostra regione nel 2018 l’hanno fatto soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio (+25% le presenze rispetto all’anno precedente) con una predilezione per alloggi di fascia medio alta - sottolinea l'assessore -. La Puglia, inoltre, si conferma nella top ten delle regioni italiane, superando in termini di presenze il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna".

Capone si sofferma sull’indagine di Travel Appeal, che riguarda i primi otto mesi del 2018: "Conferma che la soddisfazione complessiva degli ospiti delle strutture ricettive pugliesi supera l’87%; sentiment positivo anche per la qualità del cibo e l’accoglienza dei ristoranti pugliesi. La crescita turistica internazionale della Puglia è straordinaria e il tasso d’internazionalizzazione raggiunge il 25,8%, 2,3 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ci sono comunque ancora ampi margini di sviluppo".

La sfida, che il BuyPuglia raccoglie in pieno? "Riguarda la possibilità di conquistare quote sempre più rilevanti di viaggiatori, sia nei mercati europei già consolidati, come Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi, o in crescita come Russia e Turchia, sia nei mercati a grande potenziale di sviluppo come gli Stati Uniti - osserva Capone - che mostrano un raddoppio negli arrivi dal 2010 ad oggi e sono il terzo mercato che cresce di più dopo Paesi Bassi e Polonia; o ancora nei nuovi mercati come Brasile, India, Argentina e poi la Cina, in particolare, con cui abbiamo stretto recentemente un accordo molto importante con il Cits, il più prestigioso tour operator di Stato cinese”, conclude l'assessore.

Oggi si conclude il Buy Puglia, in corso a Bari dal 22 ottobre. Nella giornata odierna il sistema delle imprese pugliesi presenta la propria offerta a una selezione di operatori provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei attraverso un’agenda di appuntamenti personalizzati. L’appuntamento si svolge nel Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari. Alle 11.30 si terrà la tavola rotonda sul tema "Il turismo in Puglia tra autenticità e innovazione di prodotto". Rappresentanti delle istituzioni a confronto con operatori dell’offerta turistica pugliese e della domanda internazionale. Ieri nell'ambito dell'evento si è tenuto BuyPuglia - Investment & Education, giornata di informazione sul tema dell’attrazione degli investimenti e di formazione per gli operatori turistici.