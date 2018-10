Toscana ed ecosistema digitale: "Bto appuntamento con l'innovazione"

29/10/2018 14:54

Bto11, a marzo 2019, conferma il desiderio di studiare da vicino i cambiamenti in atto nel turismo online

Sviluppo tecnologico ed ecosistema digitale, quali sono i piani della Toscana e gli investimenti in atto?A fare il punto è il direttore di Toscana Promozione Turistica, Alberto Peruzzini, che sottolinea come, su questo fronte, Bto – Buy Tourism Online rimanga l’appuntamento di riferimento per la Toscana su turismo, formazione e innovazione, "che nell’ultima edizione ha festeggiato il traguardo dei 10 anni, crescendo ed evolvendosi ad ogni edizione, ma conservando la sua identità capace di unire il valore scientifico ad un format creativo molto amato dal proprio pubblico".

Peruzzini fa presente che Bto11, che si terrà a marzo 2019, "sarà un importante momento di confronto, di condivisione e di analisi, un appuntamento che conferma il desiderio di studiare da vicino i cambiamenti in atto nel turismo online, di fotografare e capire le nuove tendenze del mercato e approfondire la conoscenza delle soluzioni più avanzate e di successo. L’occasione per fare il punto sul livello di innovazione dell’ospitalità e dell’industria turistica in Italia e nel resto del mondo - commenta il direttore -. Resa ancor più interessante dalla presenza, al tuo interno, della terza edizione di Ecosistemi Digitali, l’evento promosso dal Mibact, Mise e Regioni italiane, e sviluppato assieme alla Regione Toscana e a Toscana Promozione Turistica, per definire un impegno comune per lo sviluppo della digitalizzazione nella promozione turistica della Destinazione Italia ed elaborare le progettualità e definire le azioni per l’attuazione del Piano Strategico 2017-2022 sui temi del turismo digitale". s.v.