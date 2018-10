Appennino Tosco- Emiliano: al via la campagna promozionale con Alberto Tomba

30/10/2018 10:02

Per il secondo anno il campione italiano è testimonial del territorio che equivale al 2,3% delle presenze sul totale del prodotto “neve Italia”

Non solo Alpi. Anche gli Appennini si preparano alla stagione invernale con una offerta neve sempre più ricca. L’offerta turistica dell’Appennino Tosco-Emiliano è costituita da 20 stazioni invernali, 400 chilometri di discese, 5.000 km di percorsi. E quest'anno torna la campagna promozionale dell'Appennino dell’Emilia-Romagna che vede come testimonial Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di tutti i tempi, due medaglie d’oro alle Olimpiadi, 50 vittorie in Coppa del mondo.

Il claim recita “L’Appennino dell’Emilia-Romagna è come un’immensa palestra a cielo aperto dove rigenerare il corpo e la mente”. La campagna realizzata da Regione e Apt Servizi ha l’obiettivo di promuovere sui mercati nazionali e internazionali la vacanza attiva di 365 giorni l’anno. In attesa dei primi fiocchi, l’Appennino parte da buone premesse. Stando ai dati di Skipass Panorama Turismo l’andamento turistico invernale in Emilia-Romagna è in crescita: 2 milioni di presenze (+4,5%) e 500mila arrivi (+3,6%) nel 2017, boom di presenze nel solo comprensorio modenese del Cimone (+30%). La quota di presenze turistiche dell’Appennino equivale al 2,3% rispetto al totale del prodotto “neve Italia”. La nazione dalla quale provengono i maggiori flussi di ospiti per le scuole di sci è il Regno Unito, seguito dall’Olanda e dalla Polonia.