Al via il collegamento Lufthansa Trieste-Francoforte

Operato sette giorni su sette con Canadair CRJ900 a 68 posti

Inaugurata la nuova rotta Lufthansa Francoforte-Trieste-Francoforte operata 7 giorni su 7 con Canadair CRJ900 a 68 posti.

“Il collegamento diretto per Francoforte con Lufthansa consente ai nostri passeggeri la

possibilità di connessione con le maggiori destinazioni del mondo garantendo un’ ampia scelta

di coincidenze dall’ hub di Francoforte - afferma Marco Consalvo direttore generale di Trieste

Airport -. La partnership di Trieste Airport con Lufthansa continua a crescere e si rafforza grazie

all’apertura del nuovo collegamento con Francoforte che si va ad aggiungere alle tre

frequenze giornaliere per l’hub di Monaco di Baviera. È una grande opportunità di crescita per

il business travel ed il mercato turistico outgoing e incoming per il Friuli Venezia Giulia.”

“Da oltre 30 anni, Lufthansa e Trieste Airport hanno fatto tanta strada insieme: la progressiva

crescita del network di destinazioni offerte ha certamente contribuito a soddisfare le esigenze

di viaggio di un numero sempre maggiore di passeggeri, in volo da e verso la Germania, con

comodi voli di andata e ritorno in giornata e da lì verso il resto del mondo, grazie alle oltre 200

destinazioni del network Lufthansa” ha dichiarato Steffen Weinstok, senior director sales Italy

&Malta Lufthansa Group.

La rotta Francoforte-Trieste-Francoforte viene servita a/r da 2 voli giornalieri dal lunedì al

venerdì; una frequenza il sabato ed una frequenza la domenica.

I voli sono stati pensati per offrire ai passeggeri in partenza da Trieste verso il più grande hub Lufthansa, le migliori coincidenze per oltre 200 dell’esteso network Lufthansa / Star Alliance nel mondo. I nuovi collegamenti per Francoforte si aggiungono ai tre collegamenti giornalieri già esistenti da Trieste Airport al pluripremiato hub di Monaco.