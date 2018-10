Uvet: pronto nel 2019 il nuovo resort di Zanzibar

31/10/2018 12:23

Debutterà a ottobre 2019 il nuovo Resort Kilindini a Zanzibar. Di intera proprietà del Gruppo Uvet si trova a Pwani Mchangani e vuole replicare il successo del Twiga Beach & Spa, situato in Kenya nel Parco Marino di Watamu, "uno dei fiori all’occhiello di Uvet Hotel Company e attualmente sempre in sold out" fa sapere la compagnia.

Sarà un’esclusiva Settemari per l’Italia, a partire dal catalogo 2019, mentre all’estero verrà commercializzato da diversi tour operator. “Con l’entrata dei Resort Gangehi, alle Maldive, e il Kilindini di Zanzibar posso dirmi più che soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo nel settore hotellerie – ha detto Luca Patanè, presidente Gruppo Uvet – Ma come ho già detto non finisce qui. Le idee e le occasioni in questo settore sono tante e più che buone, il 2019 sarà un anno importante in tal senso”.

Il nuovo Kilindini di Zanzibar

Il resort dispone di 90 camere immerse in un rigoglioso giardino tropicale che si sviluppano su due piani circondando la piscina attrezzata. Le camere, in stile african chic, si dividono in deluxe vista giardino e vista mare, e lussuose suite fronte mare. All'interno anche una Spa. Il caratteristico ristorante offre specialità della cucina italiana, locale e internazionale e, dopo cena, sono a disposizione degli ospiti i due bar del resort.

Più repeaters nelle proprietà del gruppo

“Altro colpo vincente per Uvet Hotel Company – ha detto Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company – non migliorano solo i numeri, ma anche e soprattutto il tasso di repeaters nella struttura e quello di soddisfazione, grazie a un’attenzione verso il cliente che di anno in anno migliora”.

A Uvet Hotel Company, è affidata la gestione di Santo Stefano Resort in Sardegna (in crescita dell’11% rispetto lo scorso anno), del Twiga Beach and Spa in Kenya e del Mursia Resort & Spa a Pantelleria (+13%). Recentemente è entrato a far parte del gruppo anche il Gangehi Resort, splendido 4 stelle superior nelle Maldive. A completare il quadro, anche la gestione dell’Hotel Berna, un 4 stelle business hotel, situato nel centro di Milano a pochi passi dalla Stazione Centrale.