Club Med Cefalù: aperto fino al 6 gennaio

31/10/2018 14:17

Spa, tour, sport e degustazioni nel 5 tridenti siciliano che rilancia sul mercato italiano

Club Med Cefalù è aperto anche in inverno. Fino al 6 gennaio, e da marzo 2019, è possibile vivere la Sicilia nel suo splendore assaporando menù locali, usufruendo della Spa, affrontando degustazioni di vini, godendo degli itinerari offerti in loco, praticando decine di attività sportive - tra cui diverse nella piscina riscaldata - oppure dedicandosi ai propri appuntamenti business nelle meeting nell’area convention.

Il Club è quasi al completo, ma la spinta ulteriore sarà ora sul mercato italiano. “Non siamo più il Club Mediterranée ma il Club Med – spiega Pietro Fornari trade marketing executive Southern Europe– siamo una proprietà internazionale abituata a una grande specializzazione nell’accoglienza di diversi target”. In questo indirizzo il business plan che vedrà la trasformazione di tutti i 3 tridenti in 4 per un generale ulteriore innalzamento della qualità del prodotto, e l’apertura di 3 nuove strutture ogni anno fino al 2021/22.

Il cinque tridenti siciliano risponde bene a questo rilancio sul mercato. “Cefalù per l’estate 2019 è già praticamente al completo nelle settimane di picco a causa di un early booking sempre più comune tra i consumatori” ci dice Fornari. Investimenti anche nella squadra commerciale italiana, che arriva a cinque risorse “più un direttore commerciale, customer care dedicato, ed una figura trade marketing dedicata solo ad esse”.

Dal punto di vista delle infrastrutture avevamo visto con Arnaldo Aiolfi, a.d. Italia e direttore progetti di sviluppo Club Med, l’acquisizione dell’ex Ospedale a Mare sul Lido di Venezia per un progetto di 350 camere. Nuove aperture sono invece annunciate nelle Dolomiti e in via di definizione nel sud della Sardegna, mentre Cervinia e Kamarina saranno riqualificati. In totale sono previste 5 strutture nuove in Sud Europa, di cui una a Marbella, una in Portogallo e probabilmente tre in Italia, mentre altre 20 saranno in tutto il mondo, con un focus sulla Cina, percorso naturale dovuto all’ingresso societario di Fosun. l.s.