Buy Tuscany alla decima edizione

05/11/2018 14:10

L’offerta turistica in vetrina dal 9 al 10 novembre 2018

Tra pochi giorni aprirà la decima edizione di Buy Tuscany, l’atteso workshop b2b fiore all’occhiello di Toscana Promozione Turistica: l’offerta turistica toscana sarà protagonista, venerdì 9 e sabato 10 novembre 2018, nella location della Stazione Leopolda a Firenze.

La manifestazione, diventata negli anni sempre più una vetrina di successo per le realtà turistiche della regione Toscana, metterà in contatto 100 operatori dell’offerta toscana con oltre 200 buyer, rappresentanti di tour operator nazionali e internazionali provenienti da ogni parte del mondo, in particolar modo da Ungheria, India, Nigeria, Russia, Spagna, UK e Stati Uniti.

Memori della scorsa edizione dai risultati entusiasmanti – 3.500 incontri di business in 8 ore, un fatturato finale stimato attorno ai 20 milioni di euro per la prima stagione utile – si riconferma l’interesse alla partecipazione al workshop dei seller, suddivisi in 3 macro-aree tematiche, che includono i vari prodotti turistici: 1. Leisure: Art Cities &Towns, Country &Flavours (agriturismo, turismo, wine &food), Relax &Wellness, Sun &Sea, Active &Outdoor (terme e benessere, balneare, golf, trekking, biking, Francigena, turismo natura, attività nei parchi/aree protette, sci, etc.) 2. Luxury &Wine Resort: hotel 5*, residenze d’epoca, castelli, dimore storiche, società di servizi a supporto del segmento lusso, aziende vinicole dotate di strutture ricettive 5* e 4* superior 3. Wedding: società di servizi a supporto del segmento wedding

Nel pomeriggio di venerdì 9, alle ore 15.30, nel seminario di approfondimento Sharing Tuscany si parlerà di “Congiuntura, Flussi, Futuro”, un’occasione per scoprire gli andamenti del mercato turistico toscano, e non solo. Introdurrà il convegno Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica, e a seguire, Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit.

Stefano Landi, Presidente di SL&A, parlerà di congiuntura presentando l'indagine di Tpt appena

conclusa sulla stagione estiva e le previsioni di fine anno. Proseguirà Gabriele Simeone, project manager del progetto “Optimizing Tourism in Tuscany” svolto con Dssg – Data Science for Social Good, approfondendo la tematica dei flussi. E si concluderà parlando di futuro, grazie a testimonianze dirette da mercati in sviluppo, tra cui la Nigeria, con un identikit dei nuovi potenziali turisti, in collaborazione con Laborplay. Stefano Ciuoffo, assessore al turismo per la regione Toscana, interverrà alla chiusura dell’incontro.