L'Andilana Beach miglior hotel dell'Oceano Indiano

05/11/2018 14:44

Il premio, conferito ai World Travel Awards, per il quarto anno consecutivo

È italiano della catena Voihotels (gruppo Alpitour) il miglior Beach Resort dell’Oceano Indiano e il miglior resort del Madagascar. Il Bravo Andilana Beach di Nosy Be, di cui il gruppo ha la gestione, oltre che la proprietà, ottiene il premio, conferito ai World Travel Awards, per il quarto anno consecutivo: è Indian Ocean Leading Beach Resort 2018 e Madagascar Leading Resort 2018.

Ma l’Andilana non è l’unico hotel del gruppo ad ottenere premi: il Voi Alimini Resort ha infatti ricevuto il Bimboinviaggio Award, come miglior villaggio per le famiglie in Italia. Voihotels è al 3°posto della categoria “Miglior attività social media marketing per le strutture ricettive aggregate” all’Hospitality Social Awards 2018.

L’Andilana Beach situato al nord del Madagascar, nell'isola di Nosy Be è una costruzione in stile coloniale che affaccia su due lunghe spiagge, le più belle dell’isola; una dalla vivace animazione tipica dei villaggi Bravo, l’altra, la famosa spiaggia delle Tartarughe più quieta e dedicata a chi ama il relax. Alle spalle dell’hotel un giardino tropicale di 15 ettari con uno zoo in cui sono presenti lemuri, coccodrilli, camaleonti, tartarughe ecc. Gli ospiti possono poi usufruire di una grande piscina, beach volley calcetto, canoe, due campi da tennis, tiro con l’arco, palestra, minigolf, percorso salute. Particolarmente curata la ristorazione: con servizio a buffet nel ristorante Ravinala e serate a tema nel ristorante Pily Pily situato su un isolotto roccioso e boscoso, collegato da un istmo di sabbia.

Voihotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour, conta ad oggi, 14 hotels di cui 11 della categoria leisure e 3 life style. Il gruppo di vocazione principalmente leisure ha strutture in Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Madagascar, Capo Verde, Zanzibar e Cuba. Fra gli hotel alcune eccellenze come il Donna Camilla Savelli di Roma e il Mazzarò Sea Palace di Taormina. Nuove acquisizioni sono in corso.