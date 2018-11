Caner: "La stagione invernale in Veneto non è a rischio"

05/11/2018 16:42

L'assessore precisa che “sta circolando una voce del tutto falsa, che danneggia ulteriormente un territorio ferito, la montagna veneta sarà pronta per la stagione invernale 2018/2019”

“Sta circolando una voce del tutto falsa, che danneggia ulteriormente un territorio ferito, ma che sta già lavorando per risollevarsi in tempi brevi: la montagna veneta sarà pronta per la stagione invernale 2018/2019 e chi vorrà trascorrere le sue vacanze nelle nostre località sciistiche, tra le più belle dell’arco alpino, troverà l’accoglienza di sempre”.

Così l’assessore al turismo della Regione, Federico Caner, interviene per smentire le dicerie che vorrebbero la prossima stagione turistica invernale nelle Dolomiti e montagne venete ormai compromessa a causa dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi.

“Non sto negando che le nostre ‘terre alte’ stiano vivendo uno dei momenti più tragici della loro storia – prosegue Caner – e che ci vorranno decenni per restituire a questi luoghi quel patrimonio ambientale che un evento distruttivo ha cancellato in pochi attimi, ma anche se l’allarme è ancora in atto, le comunità colpite, con l’aiuto degli enti e delle istituzioni, già guardano alla fase post emergenza, già sono proiettate alla ricostruzione e al ripristino delle condizioni il più possibile vicine alla normalità. Sono poche le strutture ricettive che hanno subito danni e anche queste torneranno pienamente efficienti in breve tempo – aggiunge l’assessore –. Arrendersi è un verbo impronunciabile per i nostri imprenditori turistici, più che mai convinti di riproporre anche quest’anno l’ospitalità di sempre”.