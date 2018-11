HOME > Notizie

La Puglia al Wtm con oltre 30 operatori

05/11/2018 17:46

La regione, assieme alla Lombardia, hanno presentato le attività di promozione del progetto Double your Journey in Italy per un itinerario combinato

La Puglia è da oggi al Wtm. Con Pugliapromozione, che ha allestito uno stand della Puglia di 200 mq, ci sono oltre 30 operatori del turismo pugliese. Nello stand fervono gli incontri di lavoro, ma non mancano anche gli appuntamenti di showcooking, curati dalla Scuola di Cucina di Castel di Pietra. Nel pomeriggio Puglia e Lombardia insieme hanno presentato le attività di promozione del progetto Double your Journey in Italy che si propone di costruire un itinerario combinato fra la Lombardia e la Puglia, per poter far assaggiare al turista alcune sfumature dell’Italia molto diverse e complementari: montagna e mare, paesaggi italiani molto diversi, tracce storiche e cultura che si intrecciano, enogastronomie tipiche dei luoghi. “Siamo convinti che il trend attuale dei viaggiatori è quello di sperimentare anche in Italia destinazioni nuove e meno battute di Roma, Venezia e Firenze, che magari restano le mete del primo viaggio nel nostro Paese. Puglia e Lombardia sono due regioni legate da sempre da rapporti molto proficui sul piano culturale ed economico, pur essendo agli antipodi dello stivale italiano, e sono ben collegate con voli di linea brevi e frequenti – ha detto l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone -. Insieme stiamo costruendo prodotti innovativi ed esperienze attrattive per un viaggio che abbia tutte le suggestioni del Nord e del Sud d’Italia messe insieme”.



