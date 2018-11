Albatravel al Wtm: sigla accordi con Hilton, Accor e Nh Hotels

06/11/2018 17:12

Partecipazione produttiva per il gruppo, che rafforza il suo potere distributivo

Il Gruppo Albatravel è al Wtm dove guadagna partnership in esclusiva e nuovi accordi con Hilton, Accor e Nh Hotels per una proposta sempre più completa alle agenzie italiane.

“Siamo orgogliosi di comunicare che nel corso dell’evento abbiamo siglato importanti collaborazioni che ci permetteranno di proporci al mercato con un’offerta tra le più complete e di qualità - afferma Luca Riminucci, direttore vendite del Gruppo Albatravel – Whl -. Prima tra tutte la catena Hilton, che con i suoi 14 brand possiede un portfolio di più di 5.000 alberghi nel mondo e con la quale abbiamo aperto delle offerte esclusive per tutti gli Stati Uniti. Rinnovata anche la partnership con Marriott Hotels & Resorts, che conta 6.500 strutture e che ad oggi racchiude anche i luxury brand della catena Starwood. Proposte esclusive anche per i pacchetti dinamici volo+hotel dedicate ai clienti delle agenzie italiane grazie all’accordo con la catena Nh Hotels, che con i suoi quasi 400 hotel in tutto il mondo ci consente una copertura globale".

"Quest’anno la partecipazione al Wtm è stata produttiva per Albatravel che, grazie alla forza del suo marchio e alla fiducia riservatale dagli operatori, rafforza così la sua presenza e il suo potere distributivo - sottolinea Luca Fenzo, direttore generale del Gruppo Albatravel – Whl -. Con i nuovi accordi e il consolidamento delle collaborazioni con le più importanti catene alberghiere siamo in grado di presentarci alle agenzie con un’offerta capillare tra le più competitive. Ultima, ma non per importanza, la partnership con Accor Hotels con i quali abbiamo attivato una connessione diretta che ci metterà a disposizione più di 4.300 alberghi appartenenti a 20 diversi brand per soggiorni di ogni categoria in tutto il mondo”.