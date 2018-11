Viaggidea supporta l'operazione "Aruba in love"

07/11/2018 09:22

Il progetto lanciato dall’ufficio del Turismo per raccontare perché l’isola è la destinazione perfetta per un viaggio di nozze

Quattro personalità del mondo wedding in viaggio ad Aruba, per scoprire tutti i risvolti più romantici dell’isola. È il progetto “Aruba in Love”, con il quale l’ufficio del Turismo di Aruba in Italia ha selezionato alcuni dei più importanti influencer del mondo dei matrimoni, dando loro il compito di raccontare in prima persona perché l’isola è la destinazione perfetta per un viaggio di nozze indimenticabile.

Un’esperienza che vivranno direttamente, mostrando in tempo reale ai loro follower e ai loro lettori le bellezze che l’Isola è in grado di offrire in ogni momento dell’anno a chi la sceglie come meta per le vacanze. Quattro personalità diverse, che porteranno la loro esperienza in viaggio, fornendo una nuova prospettiva dell’Isola di Aruba come meta romance per i loro sposi passati e futuri.

Per tutti coloro che si uniranno virtualmente all’avventura di “Aruba in Love” sarà messa a disposizione una speciale offerta firmata Viaggidea dedicata a chi vuole prenotare un viaggio in questa isola. Il brand, parte del Gruppo Alpitour dedicherà 250 euro di sconto agli sposi che prenoteranno una vacanza comprensiva di volo e soggiorno di minimo 7 notti ad Aruba, con partenza dal 01 maggio al 17 dicembre 2019. Per ricevere il buono sconto basterà iscriversi a My.AlpitourWorld.com entro il 30 aprile 2019, accedere alla sezione “buoni sconto – attiva promozioni”, selezionare l’iniziativa “Aruba in love” dal menu a tendina e inserire il codice iniziativa “Viar”.