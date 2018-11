Torna Formazione #inLombard1a per i professionisti del turismo

07/11/2018 16:22

Riprendono gli appuntamenti con Formazione #inLombard1a, il progetto di formazione rivolto a tutti i professionisti che operano nel settore turistico-ricettivo, con l’ambizioso obiettivo di rendere la Lombardia la prima regione turistica in Italia.

La prima tappa di Milano si è conclusa con oltre 150 iscritti, 4 turni di workshop per 13 panel formativi e 5 formatori. Oggi è stata la volta di città di Sondrio con una giornata di intensi lavori presso la Camera di Commercio. Le tappe del percorso formativo sul territorio saranno 5 e si rivolgeranno ad una platea di circa 150-200 operatori per ogni incontro. Durante le tappe di questo percorso saranno coinvolti di volta in volta i vari territori della regione.

Il progetto e le novità 2018

Formazione #inLombard1a nasce con lo scopo di offrire un percorso di professionalizzazione degli operatori quali: gli enti di promozione turistica, gli infopoint, gli operatori del settore e altri soggetti come scuole, università e associazioni di categoria. La prima edizione dell'anno scorso ha visto oltre 1300 partecipanti nei diversi incontri. Il format 2018 prevede un’evoluzione negli obiettivi. Oltre infatti ad un aggiornamento rispetto ad ulteriori strumenti ed elementi formativi necessari per la promozione e l’accoglienza turistica della filiera: toolkit, lezioni dal vivo, webinar e strumenti digitali, la grande novità del 2018 è rappresentata dalla formazione orientata all’utilizzo di Edt, l’Ecosistema Digitale Turistico, una piattaforma che prende, armonizza e distribuisce contenuti e supporta un’organizzazione territoriale collaborativa, mette in rete infopoint regionali, operatori e filiera, con la possibilità di fare emergere l’offerta grazie al caricamento di servizi turistici e la costruzione di itinerari e proposte a tema.