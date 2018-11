Nuovi rischi e climate change aprono la "Golden Age" delle assicurazioni

09/11/2018 08:30

Dall’Axa forum la fotografia delle preoccupazioni degli italiani. Tra i rischi emergenti, il cambiamento climatico è quello con maggiore impatto

Cambiamenti climatici e aspettativa di vita allungata, soprattutto per l’Italia che ha la media europea più lunga, sono stati alcuni dei temi trattati all’Axa forum, ieri a Milano alla fondazione Feltrinelli.

La compagnia di assicurazioni ha chiamato a raccolta scienziati, sociologi e manager delle società tecnologiche più importanti (Google, Ibm, Microsoft) per tentare una visione sul futuro della società e delle sue richieste di assistenza, di tutela, di benessere. Il ruolo delle assicurazioni e la leva della tecnologia stanno molto cambiando in quest’epoca di nuovi rischi emergenti e paure su un domani di inevitabile, accresciuta mobilità, dunque più viaggi.

Il ceo di Axa Group Thomas Buberl è stato molto sincero su questo punto, dicendo: “Sono sorridente oggi, perché stiamo entrando nella Golden Age delle assicurazioni”. Perché va da sé che, in un contesto di criticità aumentata, proprio chi garantisce sicurezza e struttura una policy di comportamento per tutto quanto accade dopo, non può che vedere aumentare i suoi guadagni. Ma non era questo il focus dell’Axa forum, seppur la sua introduzione.

Inevitabile l’esordio sul climate change, all’indomani delle tempeste più devastanti a memoria d’uomo per il vicino Veneto e per la Liguria: “Per la prima volta il rischio climatico, più che la salute e l’instabilità finanziaria, è avvertito come il problema più grave”, ha detto il ceo di Axa in Italia, Patrick Cohen. E agli scettici del climate change, che fino a oggi non ci hanno creduto fino in fondo, una frase di Buberl: “Parliamo sempre più spesso solo di danni causati dal tempo meteorologico, il cambiamento climatico è una realtà e quel che è peggio è che stiamo andando fuori con i costi: abbiamo speso tre miliardi per il surriscaldamento della Terra”.

Un altro cambiamento è stato segnalato come rilevante per la trasformazione dei prodotti assicurativi, e non solo di essi: in Italia è avvenuto il sorpasso degli Over 60 sugli Under 30, per la prima volta dal 1861, cioè da quando ci contiamo. I maggiori di sessant’anni sono il 28,7 per cento della popolazione italiana, mentre i minori di trent’anni sono il 28,4%. Con una popolazione più vecchia, anche se “arzilla”, salgono le preoccupazioni.

Ricerca Episteme

Realizzata da Episteme, durante il forum è stata brevemente presentata una ricerca che mostra che il 53,9% è preoccupato di non avere in futuro una pensione ragionevole e il 47,8% della gestione della vecchiaia dei propri cari. Seguono le inquietudini sui tempi dell’assistenza sanitaria, con il 45,3%, e il timore per la stabilità del proprio lavoro, 44,8%. “Questi dati rafforzano la nostra convinzione: sempre di più dobbiamo saper prevedere l’imprevedibile, facendo leva sulla nostra expertise nella prevenzione e gestione dei rischi nel lungo periodo, per diventare veri partner dei nostri clienti. Offrendo soluzioni innovative, semplici e su misura, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio”, conclude Cohen. p.ba.

Più avanti nella mattinana un approfondimento sulla ricerca di Episteme ed Axa Forum