13/11/2018 12:29

Una nuova forza vendite per Konrad Travel. Il t.o. si affida per questo a Promo Service ."Con il suo direttore Paolo Maresi, sposa appieno la filosofia del boutique tour operator – ha commentato Gianluca Sposito, general manager Konrad Travel –che si manifesta in proposte sartoriali, rigorosamente su misura, per tutto il continente americano. Questo è ciò che ci piace chiamare ‘vintage tour operating’”.

“Abbiamo ora una rete commerciale di 11 sales – ha spiegato Gianluca Sposito – con questa nuova squadra garantiremo al trade un’assistenza ed un’efficienza ancora superiore per tutto ciò che riguarda l’invio di cataloghi, i contatti e tutte le informazioni, con l’obiettivo di essere ancora più vicini al mercato”.

Nello specifico Fabio Cannizzaro si occupa delle provincie di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Canton Ticino e Milano; Sergio Pani di quelle di Brescia, Bergamo e Mantona; a Leonardo Maria Adoni vanno Pavia, Lodi, Cremona e Milano; mentre per Giorgio Sandri il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino. Scendendo verso sud Fulvio Gnemmi si occupa di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Modena e Bologna; Adamo Nardelli di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per la Toscana c’è invece Alessandro Gatta; per Umbria e Marche Roberto Fioravanti; Salerno-Benevento-Avellino sono affidate a Mauro Vitale; Silvio Pallavanti si occupa delle regioni Lazio e Campania; Andrea Pallavanti infine gestisce Napoli e provincia.