L'outlet diventa location per gli eventi dei network

15/11/2018 12:12

Il Puglia Outlet Village di Land of Fashion ha accolto la tappa pugliese del roadtour di Gattinoni Mondo di Vacanze, lo scorso 12 novembre. Le adv del network sono state ospitate nella location per i lavori di “Liberamente, idee a confronto”, questo il nome dell’edizione 2018 degli incontri, ispirato al brainstorming tra i professionisti.

"Per noi la Puglia è una regione con agenzie molto importanti, per questo motivo facciamo sempre una tappa a Bari – commenta Antonella Ferrari, direttore rete agenzie partner Gattinoni Mondo di Vacanze -. Quest’anno abbiamo scelto una location insolita, per incontrarle in un contento diverso e meno formale, specchio del tema che tratteremo: ‘Liberamente, idee a confronto’".

Una mossa che conferma sempre di più l'idea dell'outlet quale luogo non più solo votato allo shopping, ma anche location per eventi, che hanno anche un'anima trade. "Il nostro village è come un resort, il turista ne rimane colpito dall’architettura, che regala ad ogni scorcio viste mediterranee, dalla gastronomia che nei ristoranti esalta la tradizione pugliese, dal gift con cui omaggiamo tutti gli stranieri: una confezione da 100ml personalizzata di olio d’oliva – spiega la marketing manager di Puglia Outlet Village, Valeria Morelli -; siamo perciò molto contenti di aver fatto vivere la struttura alle agenzie di viaggio del Gruppo Gattinoni, perché è molto più facile che raccontarla".

Parte del progetto che vuole fare degli outlet di Land of Fashion i partner operativi delle aziende di turismo, il roadtour è il primo degli appuntamenti in calendario, cui seguirà l’American Day in gennaio, organizzato da Visit Usa Italy, sempre al Puglia Outlet Village. Il format in entrambi i casi è quello del workshop: il salone dei convegni, da cento persone, è attrezzato di tecnologie audiovisive, mentre il catering è offerto dai diversi punti di ristorazione, la capienza di parcheggi auto è significativa.

“Organizzare incontri di lavoro nel nostro outlet, con sessioni di formazione, è molto semplice per qualsiasi azienda – continua Morelli -, la logistica è funzionale, la struttura pronta ad accogliere numeri importanti di persone, da quest’estate abbiamo anche i collegamenti pubblici di linea”. Un servizio regolare di autobus sulla stazione di Molfetta (Bari) è operativo tutti i giorni, in coincidenza con l’arrivo dei treni da Bari che hanno una frequenza ogni mezz’ora.

Puglia Outlet Village è stato inaugurato nel 2005 e oggi conta un centinaio di negozi. La peculiarità di questa cittadella dello shopping è nella sua architettura, ispirata alle destinazioni vacanziere del Mediterraneo, circondate dal paesaggio pugliese di ulivi secolari. I prossimi eventi in programma sono il Black Friday dal 23 al 25 novembre e l’accensione delle luminarie in vista di Natale.